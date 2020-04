Cikkünk frissül

Három hete érkezett azonnali kérdésekre válaszol a Parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök, Jakab Péter Jobbik elnök kezdett. Arról beszélt, látszik, hogy Orbán nem dolgozott máshol, a való életben ugyanis szerinte nem úgy működik, ahogy a kormány elképzeli, hogy majd megegyeznek a munkaadók és munkavállalók. Szerinte a német multit nem érdekli a magyar dolgozó, csak a profit, a magyar kis- és közepesvállalkozást érdekelné ugyan a dolgozó, de nem tud mit tenni, mert nincs bevétele és mentőövet sem kaptak a kormánytól.

Visszautalt Parragh László, a Kereskedelmi és Iparkamara elnökének nyilatkozatára, aki azt mondta, annyian mennek tönkre, hogy nem tudnak velük mit kezdeni.

Ha nem tudnak mit kezdeni velük, akkor mihez kellett a rendkívüli hatalom, a korona?

Orbán Viktor azzal kezdett, hogy itthon olyan gazdasági rendszer van, ahol a munkaadók és munkavállalók meg szoktak egymással állapodni, például a minimálbér kérdésében.

Mi nem osztjuk ezt az osztályharcos felfogást, nem akarjuk egymás ellen fordítani őket.

Megfejtette, azért látja így a Jobbik a helyzetet, mert baloldali egységben vannak. Orbán a szemükre veti, az ellenzék nem veszi figyelembe, hogy vádaskodás helyett válság idején az ország érdeke és az összefogás volna a legfontosabb.

Nézhették volna, mi Magyarország érdeke, de egy percig sem tették. Az elmúlt hónapokban csak egyet biztosítottak, ha az ország bajban van, önökre nem lehet számítani.

Jakabé a szó újra, azt mondja, korlátlan hatalomhoz korlátlan felelősség is társul, eddig a másfél hónap alatt 51 ezer új munkanélküliért felelős. Magyarok tömegei mennek tönkre, közben Mészáros Lőrinc és Tiborcz István tudják folytatni a beruházásokat.

Rossz az irány, nem a családdal meg a haverokkal kell most szolidárisnak lenni, fizessenek adót azok, akik kormányzati háttérrel lettek piszokgazdagok. Fizessenek Mészáros-adót!

Ezzel meg lehetne menteni munkahelyeket. Rákérdezett, Orbán támogatja-e ezt.

Orbán erre keményen visszaszól: a Jobbik az egyetlen párt, amit kilóra megvettek, erről mindenki tud. (Nem ejti ki Simicska Lajos nevét, de a háttérből bekiabálják, ha nem lenne teljesen egyértelmű, nagy taps és huhogás is hallatszik.)

Ha szeretnének közadakozni, beszéljék meg a gazdájukkal, hogy hogyan tehetik meg. Ha ez nem elégséges, az új szövetségeseik vörösbáróival is válthatnak pár szót.

Eggyel tovább ment:

a Jobbik régóta a baloldal szekerét tolja, már nem is Jobbik, hanem Ballik.

Mesterházy Attila szocialista politikus azzal kezdett, ő azok közé tartozik, aki annak szurkol, hogy a magyar kormány lépése sikeres legyen. Hiszen ha nem az, akkor egyre többen halnak meg és egyre több család megy tönkre. Épp ezért, mindenkinek ezért kell szurkolnia Magyarországon.

Arról is beszélt, a válság veszélyt és lehetőséget is rejt, most a lehetőségekről beszélni. Az ország szuverenitását nézve nem mindegy, kitől mennyire függünk. "Az egész világ Kínánál áll sorba, ez komoly veszély." A kilábalás nemzetközi verseny is, itt az idő, hogy úrjatervezzük a gazdaságot, hogy az ország versenyképesebben kerüljön ki a válságból, nagyobb önállóságra és új gazdasági szerkezetre lehet szükség, hiszen ez a vírus itt marad, vagy jöhet helyette más, ami hasonló helyzetet teremt.

Kétségkívül zavarba hozott -

válaszolja erre Orbán, majd elnézést kér Mesterházytól, hogy az előbb egy kalap alá vette a Jobbikkal. Azt mondta, számos lezártnak tűnt kérdés újranyílt, készek arra, hogy az ellenzékkel is egyeztessenek a gazdasági stratégiáról.

Mesterházy egy hosszútávra tervező testület felállítását is javasolta, amely a gazdaság, az oktatás, az egészségügyi és a szociális szféra helyzetét gondolja újra. Orbán erre is nyitott: várja a szocialista politikus javaslatát.

A DK-s Arató Gergely először visszautasítja, hogy volna bárki a Parlamentben, aki ne a sikeres válságkezelésnek és a gazdasági károk enyhítésének szurkolna. "Ez a legaljasabb és legócskább trükk" Orbántól.

Arra kíváncsi, mennyivel emelkedett a munkanélküliek száma, hiszen az elmúlt időszakban ellentmondásos információk jöttek erről. Szerinte Orbán válságkezelő intézkedései nem hatásosak, sok millió magyar állampolgárt hagynak az út szélén.

A gazdasági mentőcsomagocska nem ment munkahelyeket, mióta bejelentették, újabb ágazatokra terjedt át az elbocsátási hullám.

Orbán szerint csábító lenne egy DK-s képviselővel erőteljes vitába bocsátkoznia a munkahelyteremtő program mibenlétéről, de sportszerűtlenül jelentős előnye volna. Azért megemlíti, 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, a válság előtt ez a szám 4,5 millió volt. Ezért nem is érdemes erről vitázni.

Orbán azt mondja, a kormány a KSH számait veszi figyelembe, mikor a munkanélküliségről beszél.

Arató szerint nincs szánalmasabb annál, hogy 10 év kormányzás után még mindig visszamutogatnak, Orbán szerint viszont itt ők vannak körhátrányban, "mi nem tudjuk a múltat végleg eltörölni, de szívesen felidézzük azt." Ezután Arató szemére vetette, hogy kormánypárti képviselőként megszavazta a 13. bér és nyugdíj elvételét, a gyes csökkentését, az ingatlanadót, a vizitdíjat, a tandíjat és az áfaemelést. Orbán erre nagy tapsot kap.

Az LMP-s Keresztes László Lóránt is a munkahelyteremtést kéri számon. Orbán nem részletezi, hogy a járvány gazdasági következményeit ki hogy látja, és hogy orvosolná azt az MNB, a Pénzügyminisztérium vagy ő, azt viszont azt mondja,

aki elveszti az állását, az három hónapon keresztül álláskeresési támogatás kap. Mire az lejár, mindenkinek lesz munkája. Nem lesz olyan, aki alól miután kifutott a három havi segély, ne kapna állásajánlatot a piacról vagy az államtól.

A kormánynak ez az egy forgatókönyve van, ezt fogják megvalósítani.

A Párbeszédes Kocsis-Cake Olivio személyes történeteket sorolva azt kérdezte, mikor segít a kormány az állásukat vesztő embereknek. Orbán azt mondta,

a monotóniatűrőképesség fontos feltétele a munkájának.

Erre a kérdésre az imént válaszolt, de most elmondja újra, 3 hónapon belül mindenki kap valamilyen munkát. Hozzátette, létrehoztak egy 50 milliárdos, felülről nyitott alapot, oda lehet támogatásért fordulni.

Egy kis lazításként jön a sorban a fideszes Dunai Mónika, aki a Pesti úti Idősek Ottonáról tesz fel azonnali kérdést a kormánynak, mire Rétvári Bence államtitkár azt mondja, a felelősségrevonás nem maradhat el, amit Karácsony Gergely főpolgármestertől látnak, az a felelőtlenség és a vergődés között van valahol. Szerinte Karácsony mindig másra mutogat, mindenkit felelősnek tart - például a kormányt és a tisztifőorvost - azért, hogy gócponttá alakult az idősotthon, csak saját magát nem. Karácsonynak inkább az ottlévőkről kellene gondoskodnia, meg arról, hogy legyen állandó orvos.

Ezután ismét jön Orbán, akit a jobbikos Steinmetz Ádám kérdez. Messziről indít, a sport közös szeretetéről beszél - visszautalva Orbán korábbi kritikájára megjegyzi, mindketten jobbosok -, majd arról kérdez, támogatja-e Orbán, hogy egészségügyi intézményeknek is fel lehessen ajánlani tao-támogatást, ne csak a sportnak.

Orbán szerint ezt a kérést át kellene gondolni még egyszer: most a beszedett társasági adóbevételt a kormány osztja szét az egészségügyi intézmények között, Orbán nem támogatná, hogy erről a multik döntsenek, mert az aránytalanságokhoz vezetne.

Steinmetz hangsúlyozza, nem arra gondolt, hogy a kormány helyett döntsenek erről, mire Orbán azzal zárja rövidre, várja erről a javaslatot és a parlamenti bizottsági vitát, és készen állnak megfontolni a kérdést.