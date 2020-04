Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4363ed2-433a-4141-9a5c-0bbee8394b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","timestamp":"2020. április. 28. 07:20","title":"66 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db2c1d5-49dd-4320-ac36-589efdb3fbb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Érden 800 fővel nőtt a lélekszám tavaly óta, de Szigetszentmiklóson és Veresegyházán is több százzal többen élnek, mint egy éve.\r

","shortLead":"Csak Érden 800 fővel nőtt a lélekszám tavaly óta, de Szigetszentmiklóson és Veresegyházán is több százzal többen élnek...","id":"20200428_Ozonlenek_az_uj_lakosok_a_budapesti_agglomeracioba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9db2c1d5-49dd-4320-ac36-589efdb3fbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5a8462-ceb7-42c9-ac65-9d7664326913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Ozonlenek_az_uj_lakosok_a_budapesti_agglomeracioba","timestamp":"2020. április. 28. 08:11","title":"Özönlenek az új lakosok a budapesti agglomerációba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától jönnek az új szabályok, amit a következő napokban jelentenek majd be. Müller Cecília szerint bőven egy százalék alatti lesz az átfertőzöttség aránya. ","shortLead":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától...","id":"20200429_Maruzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8531031-af81-44f3-99a0-9d5d16c88a71","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Maruzsa","timestamp":"2020. április. 29. 11:13","title":"Maruzsa: Jövő héten kezdődik az érettségi, a diákok 97 százaléka érettségizni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag","description":"A Google anyavállalata az Alphabet annak ellenére a vártnál nagyobb bevételt ért el az idei első negyedévben, hogy a cégek a koronavírus-járvány miatt drasztikusan visszafogták kiadásaikat, köztük a reklámokra költött pénzeket.","shortLead":"A Google anyavállalata az Alphabet annak ellenére a vártnál nagyobb bevételt ért el az idei első negyedévben...","id":"20200429_Az_elmarado_reklamkoltesek_ellenere_is_a_vartnal_nagyobb_volt_az_Alphabet_bevetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951474c4-7f3c-418a-9a07-2c5197b999c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_elmarado_reklamkoltesek_ellenere_is_a_vartnal_nagyobb_volt_az_Alphabet_bevetele","timestamp":"2020. április. 29. 16:08","title":" A Google a koronavírus-járvány idején is termeli a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Proletárdiktatúra alulnézetben című kötet kétszáz, forrásértékű dokumentumon keresztül mutatja be Magyarország 133 \"dicsőséges\" vagy \"legsötétebb\" napját.","shortLead":"A Proletárdiktatúra alulnézetben című kötet kétszáz, forrásértékű dokumentumon keresztül mutatja be Magyarország 133...","id":"20200428_1919es_feljegyzesek_meselnek_a_proletardiktatura_abszurditasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99267e99-0655-4273-8929-6d7d73c38da3","keywords":null,"link":"/360/20200428_1919es_feljegyzesek_meselnek_a_proletardiktatura_abszurditasarol","timestamp":"2020. április. 28. 12:00","title":"1919-es feljegyzések mesélnek a proletárdiktatúra abszurditásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz politikusnak pártjára is figyelnie kell, mert a gyengülő Liga új vezért találhat.","shortLead":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz...","id":"20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d20c1-dd80-49db-a3e8-fdc05d516a66","keywords":null,"link":"/360/20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:00","title":"Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","shortLead":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","id":"20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993996ba-831d-476f-8c6f-b5186e55f167","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","timestamp":"2020. április. 27. 21:56","title":"Eltűnt egy férfi szüleinek a sírhelye a Megyeri úti temetőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő napokban döntenek.","shortLead":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő...","id":"20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb73ce6c-b09d-48f9-93df-bbe481b9552a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","timestamp":"2020. április. 28. 21:55","title":"Csehországban a kormány megjutalmazza a járvány ellen küzdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]