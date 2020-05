Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság, az ÁSZ és az ombudsmani hivatal eddig sem volt éppen a rendszer kérlelhetetlen ellenfele, de a járvány még tovább némította hangjukat.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság, az ÁSZ és az ombudsmani hivatal eddig sem volt éppen a rendszer kérlelhetetlen ellenfele, de...","id":"20200429_A_koronavirus_tovabb_nemitotta_Orban_fekeit_es_ellensulyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b0a6bb-4d0e-4c8e-b433-bbc74fd92791","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_A_koronavirus_tovabb_nemitotta_Orban_fekeit_es_ellensulyait","timestamp":"2020. április. 29. 14:17","title":"A koronavírus szinte lenullázta Orbán fékeit és ellensúlyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83baec-01e6-44d6-996e-cb49f237daa0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem tíz óráig festették fel az úttestre a háromdimenziós zebrát.","shortLead":"Csaknem tíz óráig festették fel az úttestre a háromdimenziós zebrát.","id":"20200429_Megideztek_a_Beatlest_a_dorogi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b83baec-01e6-44d6-996e-cb49f237daa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85811-bad9-49d2-958e-3f73d7e76e0f","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Megideztek_a_Beatlest_a_dorogi_rendorok","timestamp":"2020. április. 29. 13:08","title":"Megidézték a Beatlest a dorogi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hogy ne válasszák újra. ","shortLead":"Hogy ne válasszák újra. ","id":"20200430_koronavirus_jarvany_kina_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c17619-95cc-47af-ace5-3ffa43bbdeda","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_kina_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. április. 30. 14:48","title":"Trump szerint Kína direkt neki szánta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea51f079-b7dd-4db2-89f9-5f69686a4547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína fontos piac az Apple számára, így nem feltétlenül jó hír, hogy egy felmérés szerint nem igazán izgatja az ottaniakat az új, „jóárasított” iPhone.","shortLead":"Kína fontos piac az Apple számára, így nem feltétlenül jó hír, hogy egy felmérés szerint nem igazán izgatja...","id":"20200430_apple_iphone_se_fogadtatasa_kinai_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea51f079-b7dd-4db2-89f9-5f69686a4547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3bf51-a511-460b-8b60-f87bc3b62eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_apple_iphone_se_fogadtatasa_kinai_felmeres","timestamp":"2020. április. 30. 17:03","title":"Meglepő felmérés: a kínaiak többségét nem érdekli az új olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d959dab7-0c30-420c-b5ff-2bc3d900500d","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az SZDSZ első elnöke a rendszerváltás idején kategorikusan kijelentette, hogy nem lesz profi politikus, de még sokáig a párt befolyásos személyisége maradt. A HVG 1989 augusztusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az SZDSZ első elnöke a rendszerváltás idején kategorikusan kijelentette, hogy nem lesz profi politikus, de még sokáig...","id":"20200429_kis_janos_hvgportre_1989_augusztus_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d959dab7-0c30-420c-b5ff-2bc3d900500d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699ea6da-50c0-45a5-a055-e45e00efe41b","keywords":null,"link":"/360/20200429_kis_janos_hvgportre_1989_augusztus_5","timestamp":"2020. április. 29. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Kis János: Leginkább a Fideszt érzem közel magamhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","shortLead":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","id":"20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9526800f-109d-4f06-a1da-c286ea276136","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","timestamp":"2020. április. 29. 10:37","title":"Meghalt Irrfan Khan, a Pi élete és a Jurassic World színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8466cfad-b4f4-4358-b127-8cb8cfc5d87d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előbb a különleges vonatszerelvényét, majd a jachtját is Vonszanban látták, de a dél-koreai külügy is arról tájékoztatott, hogy a városban tartózkodik.","shortLead":"Előbb a különleges vonatszerelvényét, majd a jachtját is Vonszanban látták, de a dél-koreai külügy is arról...","id":"20200430_kim_dzsong_un_vonszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8466cfad-b4f4-4358-b127-8cb8cfc5d87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a59dee6-050f-47e0-ab38-797600cff372","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_kim_dzsong_un_vonszan","timestamp":"2020. április. 30. 19:47","title":"Egyre valószínűbb, hogy Kim Dzsong Un egy üdülővárosban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 4693-mal nőtt a gyógyultak száma, ami az eddigi legmagasabb.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 4693-mal nőtt a gyógyultak száma, ami az eddigi legmagasabb.","id":"20200430_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b5966e-16ef-4a39-adbb-5006c5da29d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_olaszorszag","timestamp":"2020. április. 30. 19:41","title":"Háromszáz alá csökkent a napi halottak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]