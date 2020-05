Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A keddi parlamenti ülésen vitáznak a pártoktól elvett támogatás pótlékáról, illetve a belügyminiszter javaslatáról, ami kizárná a közmunkából azokat, akiknek nem elég rendezett az udvara.

Máris szavaz az isztambuli egyezmény elutasításáról az Országgyűlés

Ki mondta, hogy a plugin hibrid autók környezettudatosnak mondott hajtásláncában ne lehetne találni néhány extra lóerőt?

425 lóerőre húzták a zöld rendszámos Audi Q5 divatterepjárót

A nagy sikerű Örök tél főszereplője részben családi emlékekből építette fel az Emmy-díjas film szerepét. Azért az alakításért is megküzdött, de azt meséli, pályafutása több fontos lépését sem adták ingyen. Gera Marina színésznővel beszélgettünk.","shortLead":"A nagy sikerű Örök tél főszereplője részben családi emlékekből építette fel az Emmy-díjas film szerepét. Azért az alakításért is megküzdött, de azt meséli, pályafutása több fontos lépését sem adták ingyen. Gera Marina színésznővel beszélgettünk.

Gera Marina: "Nem is értettem, hogyan kerülhetek Orbán Viktor közösségi oldalára"

Felfedezték a kutatók, hogy az algák tudnak géneket lopni a baktériumoktól, ezáltal jobban tűrik a stresszes, változó környezetet.

Az algák túlélését segíti egy most felfedezett előnyös tulajdonságuk

A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus nem akar távozni a hatalomból, inkább az utcára küldte a katonaságot.","shortLead":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus nem akar távozni a hatalomból, inkább az utcára küldte a katonaságot.

A hadsereggel védi magát a felesége meggyilkolásával vádolt lesothói kormányfő

A rendőrség kimutatása szerint 42 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt márciusban, mint februárban, amikor még nem voltak korlátozások.

A korlátozások óta csökkenhetett a bűntények száma, de nem mindenki örülhet

A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.

A Kínából érkezett szállítmányokkal együtt veszélyes óriásdarazsak is partra szálltak Amerikában

Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori pénzügyminiszter és kockázatitőke-befektető ennek ellenére nem hisz abban, hogy megváltozna a kapitalizmus, vagy az emberek alapvető természete. Mesél saját cége helyzetéről is, de megtudhatjuk, örülnek-e gyerekei, hogy otthon szájharmonikázik. \r

Az egykori pénzügyminiszter és kockázatitőke-befektető ennek ellenére nem hisz abban, hogy megváltozna a kapitalizmus, vagy az emberek alapvető természete. Mesél saját cége helyzetéről is, de megtudhatjuk, örülnek-e gyerekei, hogy otthon szájharmonikázik.

Oszkó Péter a Home office-ban: "Csodálkozom azokon, akik jól alsznak, miközben átlépnek másokon"