[{"available":true,"c_guid":"4aabb977-6576-4ee5-b5f3-c175109ea080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 130 éves Heinrich-udvar épületegyüttesének udvari részét teljes egészében elbontják, hogy egy szálloda férjen el a helyén. Egy önkormányzati képviselő szerint sem a hatóságok, sem a beruházó nem kommunikál az ellenzéki önkormányzattal, egy szakértő szerint jogellenes volt a védettség megszüntetése.","shortLead":"A 130 éves Heinrich-udvar épületegyüttesének udvari részét teljes egészében elbontják, hogy egy szálloda férjen el...","id":"20200508_heinrich_udvar_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aabb977-6576-4ee5-b5f3-c175109ea080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459115ff-cb8b-479d-975b-40204f3f36e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_heinrich_udvar_beruhazas","timestamp":"2020. május. 08. 16:28","title":"Szálloda lesz egy józsefvárosi műemlék helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A hvg.hu által megkérdezett magánrendelők többsége nem kér PCR-tesztet azokhoz a vizsgálathoz, amihez az államiak igen. Pedig az erőforrás miniszter múlt heti utasítása a magánellátásra is érvényes szabályként írta azt elő. Van, ahol kifejezetten álhírnek gondolják, hogy kötelező lenne az előzetes teszt, van, ahol beérik a kikérdezéssel, és olyan is, ahol attól függ, hogy kérnek-e, hogy – ugyanazzal a panasszal – melyik szakorvoshoz megy az ember. ","shortLead":"A hvg.hu által megkérdezett magánrendelők többsége nem kér PCR-tesztet azokhoz a vizsgálathoz, amihez az államiak igen...","id":"20200508_A_maganrendelok_tobbsege_nem_ker_PCRtesztet_azokhoz_a_vizsgalathoz_amihez_az_allamiak_igen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718cc7cc-53ae-42d6-bf72-8e3cd400ee20","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_A_maganrendelok_tobbsege_nem_ker_PCRtesztet_azokhoz_a_vizsgalathoz_amihez_az_allamiak_igen","timestamp":"2020. május. 08. 06:30","title":"\"PCR-tesztet vizsgálat előtt? Ugyan!\" – A magánrendelők többsége nem tartja magára kötelezőnek az új előírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világjárvány keresztülhúzta az olasz sportkocsigyártó terveit, az új modellek bemutatása hónapokkal csúszik.\r

","shortLead":"A világjárvány keresztülhúzta az olasz sportkocsigyártó terveit, az új modellek bemutatása hónapokkal csúszik.\r

","id":"20200508_a_koronavirus_miatt_kesik_a_legujabb_ferrarik_leleplezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6181ad-18f3-4ec7-8302-0095cba6ff4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_a_koronavirus_miatt_kesik_a_legujabb_ferrarik_leleplezese","timestamp":"2020. május. 08. 11:21","title":"A koronavírus miatt késik a legújabb Ferrarik leleplezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen június 15-ig fenntartanák a nem alapvető fontosságú utazásokra a korlátozásokat, melyeket a koronavírus-járvány miatt vezettek be.","shortLead":"Egészen június 15-ig fenntartanák a nem alapvető fontosságú utazásokra a korlátozásokat, melyeket a koronavírus-járvány...","id":"20200508_europai_bizottsag_utazasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277afd6d-308e-4d98-add4-f3d45df56aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_europai_bizottsag_utazasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 08. 18:59","title":"Az Európai Bizottság szerint még korai feloldani az utazási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Google és a Facebook is azt tervezi, hogy lassan újra megnyitják irodáikat, a munkavállalóknak lehetőséget adnak arra, hogy eldöntsék: otthon vagy a munkahelyükön szeretnének-e dolgozni.","shortLead":"Miközben a Google és a Facebook is azt tervezi, hogy lassan újra megnyitják irodáikat, a munkavállalóknak lehetőséget...","id":"20200508_google_facebook_koronavirus_jarvany_home_offie_otthoni_munkavegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f3042-9d3c-4fb8-80b0-fb8fce91b0b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_google_facebook_koronavirus_jarvany_home_offie_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. május. 08. 15:03","title":"Úgy döntött a Google és a Facebook, hogy 2020 végéig otthon maradhatnak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit kormány azt tervezti, hogy 14 napos kötelező karantént ír elő azok számára, akik külföldről érkeznek a szigetországba – közölte több brit légitársaság is kormányforrásokra hivatkozva. Az egyetlen kivételt Írország jelenti. A szakértők szerint, ha a döntést bejelentik, annak súlyos gazdasági következményei lesznek.","shortLead":"A brit kormány azt tervezti, hogy 14 napos kötelező karantént ír elő azok számára, akik külföldről érkeznek...","id":"20200509_Kethetes_karanten_var_a_NagyBritanniaba_erkezokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4570b9e0-4b48-4ba5-89dd-ff536bb71e40","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Kethetes_karanten_var_a_NagyBritanniaba_erkezokre","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Kéthetes karantén vár a Nagy-Britanniába érkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4171621-60d1-4425-9b47-52305f882f9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Éreztem már jobban is magam a bőrömben\" - mondja Lovasi András, aki a karanténélet első pár hetét még élvezte, de azóta őt is utolérték a problémák. Azt mondja, zenekarával is keresik a megoldásokat, hogy átvészeljék a következő 2-3 hónapot. Szerinte Orbán elég ügyes politikus, ahhoz, hogy a helyzetet a javára fordította. Elárulja azt is, hiába énekelt róla a rendszerváltáskor, nem forradalmár alkat. ","shortLead":"\"Éreztem már jobban is magam a bőrömben\" - mondja Lovasi András, aki a karanténélet első pár hetét még élvezte, de...","id":"20200508_Lovasi_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4171621-60d1-4425-9b47-52305f882f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95db873b-3d3f-4790-a8dc-d43d4df4a400","keywords":null,"link":"/360/20200508_Lovasi_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 08. 18:30","title":"Lovasi András a Home office-ban: A menedzserünk kőműves segéd, a dobosunk jelentkezett biciklis futárnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott az eddigi szigor, illetve mi következhet a korlátozások most elindult enyhítése után.","shortLead":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott...","id":"20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ae1615-2f67-45e4-bf5a-c9216a17bfcf","keywords":null,"link":"/360/20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","timestamp":"2020. május. 08. 07:30","title":"Kelet-Európában most jön a neheze, de a járvány után hosszú távon fellendülés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]