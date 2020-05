Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd4576-baae-49d6-b01d-40be0d2ef451","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közétkeztetést szervezte volna ki az önkormányzat egy cégnek, ami igazi versenytársak nélkül nyert a tenderen.","shortLead":"A közétkeztetést szervezte volna ki az önkormányzat egy cégnek, ami igazi versenytársak nélkül nyert a tenderen.","id":"20200508_kispest_kozbeszerzes_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dd4576-baae-49d6-b01d-40be0d2ef451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a46df8-0726-4e37-97bd-7b65a922b454","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_kispest_kozbeszerzes_buntetes","timestamp":"2020. május. 08. 15:17","title":"100 millióra büntették a kispesti önkormányzatot egy gyanús közbeszerzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében nem meglepő: igen nagyot nőtt a teljesítményük az előző változatokhoz képest.","shortLead":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében...","id":"20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035bade5-04cc-4ccc-8fd6-261b6c0fd405","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","timestamp":"2020. május. 08. 19:03","title":"Bivalyerős laptop és új táblagép érkezett: itt a Microsoft Surface Book 3 és a Surface Go 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorrendet állítottak fel a kórházak között, ha nincs túl sok koronavírusos fertőzött, akkor őket csak két intézménybe vihetik. Ez lehet az első lépés ahhoz, hogy a többi beteget fokozatosan visszaengedjék a kórházakba.","shortLead":"Sorrendet állítottak fel a kórházak között, ha nincs túl sok koronavírusos fertőzött, akkor őket csak két intézménybe...","id":"20200510_korhaz_egeszsegugy_betegek_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f4f573-a313-45a9-8009-4e4c71325902","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_korhaz_egeszsegugy_betegek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 10. 08:32","title":"Népszava: Lassan elkezdhetik visszaengedni a betegeket a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a tőzsdei elemzők is az egészségügyi adatokat nézték, hogy a gazdasági kilátásokról képet alkossanak. De mit kell nézni a nyitást követő hetekben? Mi mutatja meg, milyen mély lesz a válság Magyarországon és a világban? Erről beszélgettünk a Fülkében a Concorde Csoport vezető stratégájával, Móró Tamással.","shortLead":"Eddig a tőzsdei elemzők is az egészségügyi adatokat nézték, hogy a gazdasági kilátásokról képet alkossanak. De mit kell...","id":"20200509_fulke0509","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3756e3e5-5f0e-411d-bf07-5cda7bbf8122","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_fulke0509","timestamp":"2020. május. 09. 13:30","title":"Fülke: Okos húzás más országok élénkítő csomagjainak farvízén utazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zsinórban harmadik napja 600-nál is többen halnak meg Brazíliában.","shortLead":"Zsinórban harmadik napja 600-nál is többen halnak meg Brazíliában.","id":"20200508_Rio_de_Janeiroban_osszeomloban_van_az_egeszsegugyi_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e32f00c-ae93-455f-a069-cd9474974a3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Rio_de_Janeiroban_osszeomloban_van_az_egeszsegugyi_rendszer","timestamp":"2020. május. 08. 19:07","title":"Rio de Janeiróban összeomlóban van az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Akár ötven futballista is megtagadhatja a pályára lépést.","shortLead":"Akár ötven futballista is megtagadhatja a pályára lépést.","id":"20200509_Lazonganak_a_labdarugok_az_ujrakezdes_ellen_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc273f71-bd8a-4902-b110-338fd411f00f","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Lazonganak_a_labdarugok_az_ujrakezdes_ellen_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 09. 14:56","title":"Lázonganak a labdarúgók az újrakezdés ellen Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi mentőállomáshoz, az út közbeni kedélyes beszélgetésből derült ki mindez. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi...","id":"20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58fd90f-aecd-4538-9b75-60dbbedf5b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","timestamp":"2020. május. 10. 14:02","title":"Orbán a járási bajnokságig jutott az elsősegélynyújtó versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek megoldással álltak elő a Google fejlesztői, hogy a Hitelesítő appot könnyen át tudjuk vinni egyik telefonról a másikra.","shortLead":"Remek megoldással álltak elő a Google fejlesztői, hogy a Hitelesítő appot könnyen át tudjuk vinni egyik telefonról...","id":"20200508_google_hitelesito_google_authenticator_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2895b77-48e8-43cf-8ab5-e947290d2a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_google_hitelesito_google_authenticator_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2020. május. 08. 17:03","title":"Végre változatott a Google a Hitelesítő használatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]