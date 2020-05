Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni a hozzászólásokban (is) támadó zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni...","id":"20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777800ce-1b64-43ae-ada7-a5e20d15b840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","timestamp":"2020. május. 13. 07:33","title":"Fontos frissítés az Instagramon: csavartak néhányat a kommenteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt egy kínai rakéta törmelékei az Atlanti-óceánba csapódtak volna, az űreszköz megmaradt darabjai – a becsapódás utolsó fél órájában – New York fölött is átrepültek.","shortLead":"Mielőtt egy kínai rakéta törmelékei az Atlanti-óceánba csapódtak volna, az űreszköz megmaradt darabjai – a becsapódás...","id":"20200513_kinai_raketadarab_hosszu_meneteles_5g_urtormelek_urszemet_new_york_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0aa089-b3b3-4858-9664-c374f0fe97ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_kinai_raketadarab_hosszu_meneteles_5g_urtormelek_urszemet_new_york_raketa","timestamp":"2020. május. 13. 08:33","title":"Egy 17,8 tonnás kínai rakétadarab visszahullott a Földre, lakott terület fölött is elrepült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40de17f-9624-45d1-a0b5-d249dbdd9157","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. A helyezkedés már megindult.","shortLead":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról...","id":"202020__cegfelvasarlas_titokban__akoronavirus_romjain__soprogetok__apro_apropo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40de17f-9624-45d1-a0b5-d249dbdd9157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e20bb2a-7bd9-4929-8d35-6f43d8da8f98","keywords":null,"link":"/360/202020__cegfelvasarlas_titokban__akoronavirus_romjain__soprogetok__apro_apropo","timestamp":"2020. május. 14. 07:00","title":"A járvány örve alatt titokban felpöröghet az \"oligarchaetetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes tisztújítás következik, miután mind az öt elnökségi tag felállt. Az elnök áprilisban az Index értesülése szerint milliárdokat kért a sportért felelős államtitkárságtól.","shortLead":"Teljes tisztújítás következik, miután mind az öt elnökségi tag felállt. Az elnök áprilisban az Index értesülése szerint...","id":"20200513_teniszszovetseg_elnokseg_lemondas_tisztujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9b1d63-2ba0-45be-805d-ec026a0b3f45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_teniszszovetseg_elnokseg_lemondas_tisztujitas","timestamp":"2020. május. 13. 22:34","title":"Óriási a hiány, lemondtak az elnökségi tagok a teniszszövetségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter operatív elnöke szerint nem jó ötlet, hogy a kormány odaadná a vállalat 10 százalékos részvénycsomagját a Mathias Corvinus Collegium alapítványának.","shortLead":"A Richter operatív elnöke szerint nem jó ötlet, hogy a kormány odaadná a vállalat 10 százalékos részvénycsomagját...","id":"20200513_richter_bogsch_erik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a06633-169e-49db-a373-a7af204fbc61","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_richter_bogsch_erik","timestamp":"2020. május. 13. 19:40","title":"Bogsch Erik: Felvásárlás áldozatává válhat a Richter az új részvényesi szerkezet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták megjelenése miatt, mint tavaly egész évben összesen. A szúnyogszezon kezdetével nő az állatok veszélyeztetettsége is, ezért fontos, hogy a gazdik megtegyék a szükséges óvintézkedéseket.\r

\r

","shortLead":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták...","id":"20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fba32dc-69dc-47f4-a176-3beebda99bf3","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","timestamp":"2020. május. 12. 09:46","title":"Durván terjed a legalattomosabb kutyabetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A ma 70 éves énekes-zeneszerzőt már 12 évesen leszerződtette a Motown, gyakorlatilag azóta ontja magából a slágereket. Begyűjtött rekordszámú Grammyt és egy Oscar-díjat is. Utóbbit Nelson Mandelának ajánlotta.","shortLead":"A ma 70 éves énekes-zeneszerzőt már 12 évesen leszerződtette a Motown, gyakorlatilag azóta ontja magából a slágereket...","id":"20200513_Het_felejthetetlen_dal_a_70_eves_Stevie_Wondertol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b43bea-e836-43aa-bf49-55fd87bdebc7","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Het_felejthetetlen_dal_a_70_eves_Stevie_Wondertol","timestamp":"2020. május. 13. 13:05","title":"Hét felejthetetlen dal a 70 éves Stevie Wondertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is beszélt, mire lehetne még képes a fejlesztés.","shortLead":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is...","id":"20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f59dc5-fcd7-4cca-984e-ebdbd04bdf18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Elon Musk szerint öt-tíz év múlva úgy tanulhatunk majd nyelveket, hogy letöltjük őket – az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]