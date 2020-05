Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A madarak és fák napja után igen szomorú jelenet fogadta a balatonkenesei lakosokat.","shortLead":"A madarak és fák napja után igen szomorú jelenet fogadta a balatonkenesei lakosokat.","id":"20200516_fakivagas_favagas_pellet_balatonkenese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cbcdf9-a166-48e7-a031-0d664fe67dc2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_fakivagas_favagas_pellet_balatonkenese","timestamp":"2020. május. 16. 15:54","title":"Szinte az összes fát kivágták egy focipályányi területen Balatonkenesén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Bármi is lesz az ítélet, elfogadom” – mondta a zenész.","shortLead":"„Bármi is lesz az ítélet, elfogadom” – mondta a zenész.","id":"20200516_Vadat_emeltek_Lovasi_Andras_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dc3b47-7a2f-45f7-8169-a97bd6d81336","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Vadat_emeltek_Lovasi_Andras_ellen","timestamp":"2020. május. 16. 09:06","title":"Vádat emeltek Lovasi András ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zaj? 