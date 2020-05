Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket. Több helyen tumultus alakult ki, ami Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint nem jó hír. Az operatív t örzs keddi tájékoztatója.","shortLead":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket...","id":"20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fd13e-9658-46a3-ab17-e074a25bf7f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","timestamp":"2020. május. 19. 11:22","title":"Müller: Több egészségügyi intézményben is tumultus alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2b7972-4e45-419f-9ee0-cb475673aba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatmillió tonna kávézacc keletkezik egy nap, amit akár bioüzemanyagként is lehet hasznosítani. ","shortLead":"Hatmillió tonna kávézacc keletkezik egy nap, amit akár bioüzemanyagként is lehet hasznosítani. ","id":"20200518_Kavezacc_uzemanyag_brit_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b2b7972-4e45-419f-9ee0-cb475673aba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa02ee2-9a6b-40dd-bb9c-3e4c88a3210f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_Kavezacc_uzemanyag_brit_ceg","timestamp":"2020. május. 18. 12:39","title":"Kávézaccból készít üzemanyagot egy brit cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot, a legnagyobb tagállamot, amely ráadásul a legnagyobb arányban járul hozzá a költségvetéshez. Gideon Rahman azt tanácsolja, hogy az unió demokratikus és gyakorlati megfontolásokból egyaránt lépjen egyet hátra a német Alkotmánybíróság ügyében, már ha fontos számára a túlélés. ","shortLead":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot...","id":"20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16371fa8-96b3-4db5-96f5-89538e7e50d5","keywords":null,"link":"/360/20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","timestamp":"2020. május. 19. 07:30","title":"\"Túltolná az EU a föderalista biciklit, ha beperelné a németeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1722e0e-26f2-4d58-8aaf-3ceaf34a86d2","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A későbbi köztársasági elnök az Antall-kormány tárca nélküli minisztere volt 1989 szeptemberében, amikor a HVG portréinterjút készített vele. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A későbbi köztársasági elnök az Antall-kormány tárca nélküli minisztere volt 1989 szeptemberében, amikor a HVG...","id":"20200517_Madl_Ferenc_1990_hvgportre_rendszervaltok30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1722e0e-26f2-4d58-8aaf-3ceaf34a86d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695f2719-ef16-4c4f-943a-869de70eca38","keywords":null,"link":"/360/20200517_Madl_Ferenc_1990_hvgportre_rendszervaltok30","timestamp":"2020. május. 17. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Mádl Ferenc: Az SZDSZ és a Fidesz túlzott radikalizmusát nem pártolom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is.","shortLead":"A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is.","id":"20200519_A_Fideszketharmad_tiz_evre_titkositotta_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31876212-391e-45f0-9cb9-4afbab7721f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_A_Fideszketharmad_tiz_evre_titkositotta_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratait","timestamp":"2020. május. 19. 15:01","title":"Tíz évre titkosították a Budapest-Belgrád vasútépítkezés iratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok új szabályozással érheti el, hogy a Huawei ne jusson processzorokhoz. A kínai vállalat szerint az USA döntése nem csak önkényes, hanem ártalmas is.","shortLead":"Az Egyesült Államok új szabályozással érheti el, hogy a Huawei ne jusson processzorokhoz. A kínai vállalat szerint...","id":"20200518_huawei_egyesult_allamok_szankcio_processzor_tsmc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7286dd62-8aa0-4742-a188-0a4040de3383","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_huawei_egyesult_allamok_szankcio_processzor_tsmc","timestamp":"2020. május. 18. 13:33","title":"Még egy ütést bevitt az USA a Huaweinek, a cég szerint a világ jár majd rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után a rendszerváltáskor egykori hazájában is aktivizálta magát. Alexander Brodyval, Bródy Sándor unokájával a HVG 1989 márciusában készített portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után...","id":"20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7bfe20-1b96-4c17-84eb-c27dd8d1d23f","keywords":null,"link":"/360/20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","timestamp":"2020. május. 18. 18:30","title":"Rendszerváltók30 – Alexander Brody: Férfinak csak nővel szabad nyelvet tanulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek tetszik, hogy Pintér Sándor katonás rendben irányítja a betegellátást. Ez akár Kásler Miklós miniszteri pályafutásának végét is jelentheti.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek tetszik, hogy Pintér Sándor katonás rendben irányítja...","id":"20200519_pinter_sandor_kasler_miklos_egeszsegugy_halapenz_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba7ae72-9f85-4c31-89ce-6ee76f592fde","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_pinter_sandor_kasler_miklos_egeszsegugy_halapenz_emmi","timestamp":"2020. május. 19. 10:15","title":"Fogyhat a levegő Kásler körül, Pintér tárgyal az orvosi kamarával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]