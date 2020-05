Péterfalvi szerint is „korlátlan megfigyelést eredményezhet” Semjén törvényjavaslata

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sajtóértesülés szerint a Huawei már leadott egy hatalmas megrendelést kétféle processzorra a TSMC-nek (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), de ezt a tételt a legújabb amerikai szankciók miatt már nem szállíthatja le a chipgyártó.","shortLead":"Egy sajtóértesülés szerint a Huawei már leadott egy hatalmas megrendelést kétféle processzorra a TSMC-nek (Taiwan...","id":"20200519_huawei_egyesult_allamok_tsmc_tajvan_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2535f76e-d8dc-46b9-b0de-09d41da0131f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_huawei_egyesult_allamok_tsmc_tajvan_processzor","timestamp":"2020. május. 19. 11:03","title":"700 millió dollárért rendelt be processzorokat a Huawei, de az USA blokkolja a teljesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb részét. Állítják: hosszú időn át is hatásos.","shortLead":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb...","id":"20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f501c670-cbf3-4b1e-a199-ab9c2e1450b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","timestamp":"2020. május. 18. 17:59","title":"Elkészült a fertőtlenítő, ami hosszabb időn át véd a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkahelyvédelmi támogatásért folyamodók kevesebb mint 5 százalékát utasították el. ","shortLead":"A munkahelyvédelmi támogatásért folyamodók kevesebb mint 5 százalékát utasították el. ","id":"20200518_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_kurzarbeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a640ace-dbc6-4994-9360-af9accdd4138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_kurzarbeit","timestamp":"2020. május. 18. 21:08","title":"Kilencvenezer munkahelyre adott már bértámogatást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akadozott a Zoom.","shortLead":"Akadozott a Zoom.","id":"20200517_Egy_ideig_nagyon_aggodhattak_a_home_officeban_levok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6d7a4-d112-43cb-8ece-5b3a26cedd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Egy_ideig_nagyon_aggodhattak_a_home_officeban_levok","timestamp":"2020. május. 17. 21:19","title":"Egy ideig nagyon aggódhattak a home office-ban lévők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daeca93-500c-425c-9dc9-a1cff659208c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak meglepődhetett az a felhasználó, aki rendelt a Google online boltjából egy telefont, azonban a csomagban tíz készüléket talált.","shortLead":"Igencsak meglepődhetett az a felhasználó, aki rendelt a Google online boltjából egy telefont, azonban a csomagban tíz...","id":"20200517_google_store_teves_teljesites_10_pixel4_telefon_rendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8daeca93-500c-425c-9dc9-a1cff659208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776e6b7e-41e4-4171-86a8-2059d1fe076a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_google_store_teves_teljesites_10_pixel4_telefon_rendeles","timestamp":"2020. május. 17. 19:03","title":"Rendelt egy telefont, tévedésből tízet küldtek ki neki – és ezzel még nem volt vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kedden átmegy a javaslat, akkor a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatok gyakorlatilag mindent megtudhatnak egy adott állampolgárról, a rendőrök pedig még az ártatlanul meggyanúsított személyek adatait is 20 évig őrizhetik.","shortLead":"Ha kedden átmegy a javaslat, akkor a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatok gyakorlatilag mindent megtudhatnak egy adott...","id":"20200519_szemelyes_adatok_nemzetbiztonsagi_szolgalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dacf2c-b025-492f-b996-4045d3524700","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_szemelyes_adatok_nemzetbiztonsagi_szolgalatok","timestamp":"2020. május. 19. 10:08","title":"Péterfalvi szerint is „korlátlan megfigyelést eredményezhet” Semjén törvényjavaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt állítja, telefonon közölték vele a döntést, de komoly indoklást nem kapott.","shortLead":"A politikus azt állítja, telefonon közölték vele a döntést, de komoly indoklást nem kapott.","id":"20200518_jobbik_sneider_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad15498-e4ee-4fd3-969f-c1fdd00b7b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_jobbik_sneider_tamas","timestamp":"2020. május. 18. 19:27","title":"Leváltja a Jobbik Sneider Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szóvivő soha nem gondolta volna, hogy ebben a veszélyhelyzetben népszerű figurává válhat, akiről még fagylaltot is elneveznek.","shortLead":"A szóvivő soha nem gondolta volna, hogy ebben a veszélyhelyzetben népszerű figurává válhat, akiről még fagylaltot is...","id":"20200518_Gyorfi_Pal_nem_banja_ha_fiatal_eros_ferfitestre_applikaljak_a_fejet_a_memekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46510cb-3e78-4638-8f5a-dad68f0198c2","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Gyorfi_Pal_nem_banja_ha_fiatal_eros_ferfitestre_applikaljak_a_fejet_a_memekben","timestamp":"2020. május. 18. 16:26","title":"Győrfi Pál nem bánja, ha fiatal, erős férfitestre applikálják a fejét a mémekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]