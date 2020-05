Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b787620b-c583-44e2-bdb7-77dc6058ebff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rombit nevű belga cég állítja, módszerével megakadályozható a dolgozók közötti átfertőződés. Más kérdés, hogy ehhez meg kell őket figyelni.","shortLead":"A Rombit nevű belga cég állítja, módszerével megakadályozható a dolgozók közötti átfertőződés. Más kérdés, hogy ehhez...","id":"20200517_koronavirus_tavolsagtartas_belgium_rombit_okoskarkoto_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b787620b-c583-44e2-bdb7-77dc6058ebff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9208c31f-5bc3-4d09-9f97-9899b31c007d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_koronavirus_tavolsagtartas_belgium_rombit_okoskarkoto_okosora","timestamp":"2020. május. 17. 11:03","title":"Koronavírus-órákat szerelnek a dolgozók kezére, rezegni kezd, ha gond van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d62d398-4f48-401f-bdc6-161d4f48f523","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak új vágánypár épül, megújulnak a megállók is.","shortLead":"Nem csak új vágánypár épül, megújulnak a megállók is.","id":"20200518_Kezdodik_az_epitkezes_amely_utan_elinduhat_az_uj_pesti_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d62d398-4f48-401f-bdc6-161d4f48f523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c551fe-655a-4df8-b35b-a4e8a644579b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Kezdodik_az_epitkezes_amely_utan_elinduhat_az_uj_pesti_villamos","timestamp":"2020. május. 18. 19:47","title":"Kezdődik az építkezés, amely után elinduhat az új pesti villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával ingyenes földfelszíni műsorszórást biztosító Antenna Hungária.","shortLead":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával...","id":"20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040feb2-de0b-44e6-8926-c65c2b6748dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","timestamp":"2020. május. 18. 20:03","title":"Ingyen nézheti: 3 tévécsatornáról is levették a kódolást május végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint, hogy hatásos lenne a koronavírus ellen. Trump azonban így is beszedi.","shortLead":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint...","id":"20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f4252e-db37-4fc7-9496-25943565c59a","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","timestamp":"2020. május. 19. 05:22","title":"Trump olyan szert szed a koronavírus ellen, ami az amerikai szakhatóság szerint súlyos mellékhatásokat okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is megválasztották volna, de fel is akarja használni befolyását jó ügyek támogatására? Lehet-e civilnek, egyáltalán normálisnak maradni a világ legszigorúbban védett családjaként, múzeumszerű épületben élve, uralkodók, államfők s a világ talán legnagyobb felelősségével felruházott férj társaságában? A HVG-könyvek által kiadott Michelle Obama Így lettem című memoárból készült cikksorozatunk befejező epizódja.","shortLead":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is...","id":"20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c9263d-3d52-43eb-8d3a-4716caf1157b","keywords":null,"link":"/360/20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","timestamp":"2020. május. 17. 11:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 5. rész: Renegát és Reneszánsz a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta debreceni gyárának megvalósítását. Az állam milliárdokkal csábítja a nagyvállalatokat, de könnyen hoppon maradhat.","shortLead":"A magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatából leadott vészjelzésként is értelmezhető, hogy a BMW elhalasztotta...","id":"202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d824fffe-7014-4b15-a79d-e7263936f218","keywords":null,"link":"/360/202020__bmwgyar__halasztott_beruhazas__osszeszerelo_orszag__veszfek","timestamp":"2020. május. 19. 07:00","title":"Mehet-e a kukába az adófizetőknek máris sok milliárdba kerülő autógyár-építés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem szűkölködik az ötletekben. Legújabb szabadalma egy forgatható kamerát képzel az okostelefon tetejére.","shortLead":"A Xiaomi nem szűkölködik az ötletekben. Legújabb szabadalma egy forgatható kamerát képzel az okostelefon tetejére.","id":"20200517_xiaomi_szabadalom_elore_forgathato_hatoldali_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03157197-e4ff-4050-85ae-c495db804cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_xiaomi_szabadalom_elore_forgathato_hatoldali_kamera","timestamp":"2020. május. 17. 16:03","title":"A Xiaomi új ötlete: forogjon csak az a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","shortLead":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","id":"20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d5d1fd-f98a-48e6-b240-39c29845ba78","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","timestamp":"2020. május. 19. 05:03","title":"Országos kijárási tilalom jön Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]