A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot, a legnagyobb tagállamot, amely ráadásul a legnagyobb arányban járul hozzá a költségvetéshez. Gideon Rahman azt tanácsolja, hogy az unió demokratikus és gyakorlati megfontolásokból egyaránt lépjen egyet hátra a német Alkotmánybíróság ügyében, már ha fontos számára a túlélés. "Túltolná az EU a föderalista biciklit, ha beperelné a németeket" A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért kölcsönözni akartak. Maximum 1816 forintos óradíjat fizettek volna, de ilyen alacsony ajánlatot nem kaptak.
Túl drága a magyar napszámos a Nemzeti Ménesbirtoknak A Könyvhajlék elnevezésű aukción híres művészek, alkotók ajánlják fel a számukra értékes tárgyaikat. A befolyó pénzből hajléktalan embereken fognak segíteni. Kulka János és Alföldi Róbert kincseire csaphatunk le egy árverésen Románia nemcsak a koronavírussal küzd, hanem a múlt és a jelen árnyaival is. A csatározások hátterét nem könnyű átlátni. Szeretettel Erdélyből: Székely sör és etnopornó Trianonban Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott állampolgárról. A rendőrök pedig még az ártatlanul meggyanúsítottak adatait is 20 évig őrizhetik.
Megszavazták: korlátlan rálátást kapnak a nemzetbiztonsági szervek az állampolgárok adataira