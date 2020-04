Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy május elejétől több bolt lehet nyitva, egyes szállóhelyek és kávézók már vendégeket is fogadhatnak a jövő hónapban.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy május elejétől több bolt lehet nyitva, egyes szállóhelyek és kávézók már vendégeket is...","id":"20200428_Jovo_hettol_lazulhatnak_a_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acc31cb-3c0e-4ff7-8b47-f250cb7edb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Jovo_hettol_lazulhatnak_a_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 28. 07:48","title":"Jövő héttől lazulhatnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben korábban három fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az intézményben korábban három fertőzöttet találtak.","id":"20200428_fertozes_szeged_vakok_es_gyengenlatok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ef915d-85ad-410b-b28e-5ecf29b4c47e","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_fertozes_szeged_vakok_es_gyengenlatok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 20:56","title":"Már több mint húsz fertőzött a vakok és gyengénlátók szegedi otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont hajlandó raktárkészletből választani, jól járhat.","shortLead":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont...","id":"20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbef3f2-a36f-4b5d-82a2-6fb11c405014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 28. 13:05","title":"Egyszerre van keresleti és kínálati válság az új autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberek magyarázatot keresnek, magyarázatokat akarnak a mindennapokat feldúló koronavírus-járványra. Szép számmal születnek is az összeesküvés-elméletek, közöttük például az, hogy az 5G, az új generációs mobilhálózat a fertőzés felelőse. A Twitter saját eszközeivel lép fel az ilyesfajta hírekkel szemben.","shortLead":"Az emberek magyarázatot keresnek, magyarázatokat akarnak a mindennapokat feldúló koronavírus-járványra. Szép számmal...","id":"20200428_twitter_5g_vandalizmus_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418198db-3472-4ac9-8fa2-f2eaa5caaffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_twitter_5g_vandalizmus_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. április. 28. 10:03","title":"Letiltja az 5G-hez kapcsolódó, erőszakra buzdító összeesküvés-elméleteket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Jacques Annaud nem akar sztárokat szerződtetni.","shortLead":"Jean-Jacques Annaud nem akar sztárokat szerződtetni.","id":"20200428_notre_dame_tuz_film_jean_jacques_annaud","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f3cbb0-f5c2-49dc-9011-62315401dfa8","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_notre_dame_tuz_film_jean_jacques_annaud","timestamp":"2020. április. 28. 16:18","title":"A Hét év Tibetben rendezője filmet csinál a lángoló Notre-Dame-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","shortLead":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","id":"20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edcd00d-7a82-4bc9-93f0-b5583c10b853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","timestamp":"2020. április. 28. 13:03","title":"Szétszedték az új olcsó iPhone-t, kiderült, mennyire könnyű javítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1a9191-9fb6-401e-bdb3-f24feba94c83","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ember élete ciklusokra, szakaszokra tagolódik. Mire van szükségünk, hogy a lehető legjobban hagyjuk magunk mögött különböző korszakainkat?","shortLead":"Az ember élete ciklusokra, szakaszokra tagolódik. Mire van szükségünk, hogy a lehető legjobban hagyjuk magunk mögött...","id":"20200428_Hogyan_lephetunk_a_bolcsesseg_utjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1a9191-9fb6-401e-bdb3-f24feba94c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f1efa1-10f1-4f4c-9930-48a5ce64b714","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200428_Hogyan_lephetunk_a_bolcsesseg_utjara","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"Hogyan léphetünk a bölcsesség útjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times információi szerint öt olyan embert vitt el a kínai hatóság, akik külföldi újságírókkal is beszélhettek. Hogy ez volt-e a rendőrségi intézkedés oka, az nem bizonyított.","shortLead":"A The New York Times információi szerint öt olyan embert vitt el a kínai hatóság, akik külföldi újságírókkal is...","id":"20200427_kina_huawei_letartoztatas_iran_gazdasagi_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc0493-3f35-4ebb-aecf-bb111e8b5284","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_kina_huawei_letartoztatas_iran_gazdasagi_szankciok","timestamp":"2020. április. 27. 11:33","title":"Kínában letartóztatták a Huawei öt ex-alkalmazottját, miután a cég ügyeiről beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]