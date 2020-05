Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan elszigetelődik, ám mégsem következik be a szakítás, mert az EU megosztott a kérdésben. A magyar kormányfő erősen ügyel arra, nehogy Németországgal viszályba kerüljön. Így összegzi a jelenlegi helyzetet a Neue Zürcher Zeitung hosszú összeállítása. Neue Zürcher Zeitung: Orbán pontosan tudja, meddig mehet el az unióban

Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.

Már szakköröket is tarthatnak júniustól az iskolák

A jelenleg hatalmon lévő politikusok stílusát nem helyes közbeszédnek nevezni - véli Nádasdy Ádám, aki a HVG-nek adott portréinterjújában elmondja azt is, szerinte meddig maradhat fenn a NER. A költőként és műfordítóként is elismert nyelvész emellett mesél a családjáról, párkapcsolatáról és arról is, hogyan élte át a bezártságot a járvány alatt.

Nádasdy Ádám: "Aki szeret leülni egy verseskötettel, az most is megteszi"

Az egyik gyanúsított esetében végleges a döntés. ","shortLead":"Az egyik gyanúsított esetében végleges a döntés. Egy hónapra letartóztatták a Deák téri kettős gyilkosság gyanúsítottjait

Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta a kormányfői irodát a miniszterelnök egyik főtanácsadója, Dominic Cummings és megsértve a karanténszabályokat, szüleihez utazott.

Szüleihez menekült karanténidőben a brit kormányfő főtanácsadója

Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több mint 40 ezer embert tesztelt le.

Az oroszok hetedének lehet koronavírus-antitest a vérében

Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét tartalmazó listára. Nem véletlen az időzítés, mint ahogy az sem, hogy olyan cégekről van szó, amelyek több szálon is kötődnek az ázsiai nagyhatalomhoz.

Kína fenyeget: blokkolja az Apple-t, a Qualcommot, a Boeinget, a Ciscót

Úgy tűnik, csökkent az értéke az iOS-hackelésnek, legalábbis a Zerodium már nem hajlandó annyit fizetni a sérülékenységek felfedőinek, mint korábban, sőt bizonyos sebezhetőségek már nem is érdeklik.

Már nem annyira kifizetődő az iPhone-törés