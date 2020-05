Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0e5758-c813-4be9-bc32-ba4a63eae902","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szintén jelentkezett a rendőrségen az a férfi, aki késsel támadott.","shortLead":"Szintén jelentkezett a rendőrségen az a férfi, aki késsel támadott.","id":"20200525_Feladta_magat_az_ujpesti_lovoldozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0e5758-c813-4be9-bc32-ba4a63eae902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2ecbe-23d7-4420-ac25-23160b8ee298","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Feladta_magat_az_ujpesti_lovoldozo","timestamp":"2020. május. 25. 07:38","title":"Feladta magát az újpesti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos beadványt, amelyet első, másod- és harmadfokon is elutasítottak a bíróságok. ","shortLead":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos...","id":"202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71513c-5098-47fa-96b8-06fa1a212406","keywords":null,"link":"/360/202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","timestamp":"2020. május. 25. 14:00","title":"Újra téma az Alkotmánybíróságon a HVG 2014-es Nagy Harácsony-címlapja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75 évvel ezelőtt jelent meg az egyik legjelentősebb.","shortLead":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75...","id":"20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0f8c9d-a4c7-4d48-9c40-f144c4756316","keywords":null,"link":"/360/20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","timestamp":"2020. május. 25. 11:00","title":"Műholdas tévé 1945-ben: valakinek odafönt cserélgetni kellett volna a rádiócsöveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek majd mérkőzéseket a nyár folyamán.","shortLead":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek...","id":"20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77422ad8-109f-4838-abef-98bd4c61fa87","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","timestamp":"2020. május. 23. 18:27","title":"Majdnem minden nap lesznek focimeccsek Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás rántotta le a leplet a félrevezető információk hadáról - az eredmény pedig ijesztő.","shortLead":"Egy új kutatás rántotta le a leplet a félrevezető információk hadáról - az eredmény pedig ijesztő.","id":"20200523_A_koronavirusrol_szolo_Twitterbejegyzesek_majdnem_felet_botok_irjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c9996e-00bb-4727-8f33-46c0c2864021","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_A_koronavirusrol_szolo_Twitterbejegyzesek_majdnem_felet_botok_irjak","timestamp":"2020. május. 23. 15:37","title":"A koronavírusról szóló Twitter-bejegyzések majdnem felét botok írják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2009-ben csökkent ennél nagyobbat a GDP.","shortLead":"Utoljára 2009-ben csökkent ennél nagyobbat a GDP.","id":"20200525_nemet_gdp_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f979f1-50b6-42fe-a7bb-3f1ae136837c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_nemet_gdp_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 12:55","title":"Nagyot zuhant a német gazdaság a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere Pintér Sándorral tekinti át a magyar egészségügy struktúráját, a kórházkiürítések felelősségét azonban továbbra is az intézmények igazgatóira tolja. ","shortLead":"Az Emmi minisztere Pintér Sándorral tekinti át a magyar egészségügy struktúráját, a kórházkiürítések felelősségét...","id":"20200525_Kasler_az_orvosok_dontottek_az_agyfelszabaditasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad6213a-7293-4a45-992e-d707c3924604","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Kasler_az_orvosok_dontottek_az_agyfelszabaditasokrol","timestamp":"2020. május. 25. 11:28","title":"Kásler még mindig állítja: Az orvosok döntöttek az ágyfelszabadításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]