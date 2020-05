Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee982bb-04e7-4dd0-9bb3-8b285e25e48a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró 78 éves volt.","shortLead":"Az újságíró 78 éves volt.","id":"20200529_elhunyt_Oplatka_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee982bb-04e7-4dd0-9bb3-8b285e25e48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b71b2d-9d97-4976-85de-ce1c1a08649e","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_elhunyt_Oplatka_Andras","timestamp":"2020. május. 29. 10:04","title":"Elhunyt Oplatka András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628df3db-851c-40e1-99b6-05295b881652","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem kell rosszindulat, elég egy kis figyelmetlenség vagy műszaki hiba, hogy halálos kórokozó jusson ki egy kutatóhelyről – derül ki az utóbbi fél évszázad mikrobiológiai bakijaiból.","shortLead":"Nem kell rosszindulat, elég egy kis figyelmetlenség vagy műszaki hiba, hogy halálos kórokozó jusson ki...","id":"20200529_laborbalesetek_koronavirus_anthrax_himlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628df3db-851c-40e1-99b6-05295b881652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86833343-1e51-48b3-a4cd-96dc0c12c1e4","keywords":null,"link":"/360/20200529_laborbalesetek_koronavirus_anthrax_himlo","timestamp":"2020. május. 29. 11:00","title":"Laborból szabadult ránk a koronavírus? Nem tudni, de volt már jó pár példa ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal emelkedik literenként.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal emelkedik literenként.","id":"20200529_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766a320-acb7-42c5-bd52-49482bdc5543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremelkedes","timestamp":"2020. május. 29. 17:11","title":"Rendkívüli emelés jön, hétfőtől megint drágul az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Balkanyékat pénzmosás miatt is elítélték.","shortLead":"Balkanyékat pénzmosás miatt is elítélték.","id":"20200528_Adocsalas_miatt_borton_Franciaorszag_masodik_leghiresebb_magyar_parjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6381549-cf21-401f-8f41-ae51ea4de0fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Adocsalas_miatt_borton_Franciaorszag_masodik_leghiresebb_magyar_parjanak","timestamp":"2020. május. 28. 14:50","title":"Adócsalás miatt börtön Franciaország második leghíresebb magyar párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig volt baj a kínai szállítmányokkal is, de akkor nem reagáltak a kérdésekre.","shortLead":"Pedig volt baj a kínai szállítmányokkal is, de akkor nem reagáltak a kérdésekre.","id":"20200529_maszk_europai_bizottsag_kina_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3154051-ff27-4ece-ac7a-cc8ec9f4fc94","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_maszk_europai_bizottsag_kina_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 29. 12:45","title":"Csak az európai maszkok minőségéről beszél az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","shortLead":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","id":"20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43e261-e359-4eae-a047-9063832d174f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","timestamp":"2020. május. 29. 10:47","title":"Azonnali támogatást kér Pintértől az önkorományzatoknak a köztisztviselők szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Visszaesett a balesetek száma áprilisban és májusban, de azonnal elindult felfelé, ahogy véget értek a kijárási korlátozások.","shortLead":"Visszaesett a balesetek száma áprilisban és májusban, de azonnal elindult felfelé, ahogy véget értek a kijárási...","id":"20200529_kozuti_balesetek_jarvany_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be16b28-4fcd-4ba9-8996-c743122c1987","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_kozuti_balesetek_jarvany_statisztika","timestamp":"2020. május. 29. 15:01","title":"Látványos csökkenés után megint sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két elmaradt meccset pótolnak június közepén, aztán beindul a nagyüzem.","shortLead":"Két elmaradt meccset pótolnak június közepén, aztán beindul a nagyüzem.","id":"20200528_koronavirus_premier_league_angol_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e77aa3-fd2e-4f2f-ba0a-28f20cfaca5a","keywords":null,"link":"/sport/20200528_koronavirus_premier_league_angol_bajnoksag","timestamp":"2020. május. 28. 16:56","title":"Megvan, mikor indul újra a Premier League","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]