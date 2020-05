Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most áll helyre a rend, jelenleg folyamatos az átkelés. ","shortLead":"Most áll helyre a rend, jelenleg folyamatos az átkelés. ","id":"20200531_16_orat_kellett_varni_Zahonynal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9face80-ffda-4ba7-bfaa-47405567fe0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_16_orat_kellett_varni_Zahonynal","timestamp":"2020. május. 31. 15:18","title":"16 órát kellett várni Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban megint kiderült, hogy kínos és veszélyes tud lenni, ha fehérként kritizálja az ember – látszólag nem faji alapon – a nem fehér embertársait. Kis kultúrharc-körkép kommentháborúval, bónusz kutyasétáltatással.","shortLead":"Az Egyesült Államokban megint kiderült, hogy kínos és veszélyes tud lenni, ha fehérként kritizálja az ember – látszólag...","id":"20200529_A_feher_no_privilegiuma_epp_nagyot_csattan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec015c5-e7fc-4511-836f-9535165d97c5","keywords":null,"link":"/elet/20200529_A_feher_no_privilegiuma_epp_nagyot_csattan","timestamp":"2020. május. 29. 20:00","title":"A fehér nő privilégiuma épp nagyot csattan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök hirtelen távozása mögött. Nagy Márton egyik napról a másikra, 18 év után hagyta ott a jegybankot. ","shortLead":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök...","id":"20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73751b5c-0e8d-42d4-bba1-25366c807886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","timestamp":"2020. május. 30. 10:33","title":"\"Az elnök úr bizalmából esett ki\" - nem egy másik pozíció miatt távozhatott Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","shortLead":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","id":"20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30ec980-d2d1-400b-9df8-44287654f3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","timestamp":"2020. május. 30. 21:27","title":"Spanyolország biztonságos turisztikai folyosó megnyitásán dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 31-én Szlovéniában \"adminisztratív értelemben\" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.","shortLead":"Május 31-én Szlovéniában \"adminisztratív értelemben\" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.","id":"20200530_Szlovenia_ugy_dontott_befejezodott_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e5524a-e89b-4275-8780-04652025e8aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Szlovenia_ugy_dontott_befejezodott_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 30. 18:30","title":"Szlovénia úgy döntött, befejeződött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","shortLead":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","id":"20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efa8868-d312-4f36-a0ba-30c95dec5f01","keywords":null,"link":"/elet/20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","timestamp":"2020. május. 30. 10:02","title":"22 ember halt meg - ma van a balatonfüredi hajókatasztrófa évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi televízió munkatársai haltak meg egy kabuli robbantásban","shortLead":"Egy helyi televízió munkatársai haltak meg egy kabuli robbantásban","id":"20200530_Halalos_terrortamadas_Afganisztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6255ecb5-fefb-4e72-95a2-480b1732324a","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Halalos_terrortamadas_Afganisztanban","timestamp":"2020. május. 30. 16:56","title":"Halálos terrortámadás Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","id":"20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01038bad-4697-438e-8adf-3943abcc8ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","timestamp":"2020. május. 30. 20:06","title":"Ön is közelebb kerülhet egy magánűrhajóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]