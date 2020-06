Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","shortLead":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","id":"20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213bc641-4886-4f68-9416-7fe89c188524","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","timestamp":"2020. június. 07. 11:12","title":"Jégesővel, viharos széllel kísért, meleg, nyári idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefonok kamerája szédületes gyorsasággal fejlődik, de ugyanez tapasztalható a borítás alá pakolt memóriák terén is. A Xiaomi újdonsága rövidesen még magasabbra rakhatja azt a bizonyos lécet.","shortLead":"A telefonok kamerája szédületes gyorsasággal fejlődik, de ugyanez tapasztalható a borítás alá pakolt memóriák terén is...","id":"20200608_okostelefon_16_gb_ram_xiaomi_mi_mix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d4bfe1-ceb9-40a2-b6ea-01dcd44410f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_okostelefon_16_gb_ram_xiaomi_mi_mix","timestamp":"2020. június. 08. 19:03","title":"16 GB RAM-ot pakolhat következő telefonjába a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körülbelül 52 milliárd forintot ér a banánok között Rotterdamban lefoglalt csempészáru, a címzett egy magyar cég volt.","shortLead":"Körülbelül 52 milliárd forintot ér a banánok között Rotterdamban lefoglalt csempészáru, a címzett egy magyar cég volt.","id":"20200607_ket_tonna_kokain_magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa298e73-3a02-430e-b9e3-5c0f2e1432cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_ket_tonna_kokain_magyarorszagra","timestamp":"2020. június. 07. 15:36","title":"52 milliárd forint értékű, Magyarországra szánt kokaint fogtak egy banánszállítmányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754de20a-7e6e-4579-b561-96ebe5e6efb5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Dél-Ausztráliában betolakodóként megjelent békafaj mindent megeszik, ami csak befér a szájába, ráadásul a meleget is jól tűri.","shortLead":"Egy Dél-Ausztráliában betolakodóként megjelent békafaj mindent megeszik, ami csak befér a szájába, ráadásul a meleget...","id":"20200608_Egy_falank_bekafaj_jelent_fenyegetest_Ausztralia_biologiai_sokfelesegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754de20a-7e6e-4579-b561-96ebe5e6efb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c8574a-9c5d-4592-bb71-cab6780844f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Egy_falank_bekafaj_jelent_fenyegetest_Ausztralia_biologiai_sokfelesegere","timestamp":"2020. június. 08. 10:24","title":"Egy falánk békafaj jelent fenyegetést Ausztrália állatvilágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási reformját. A kísérlet első szakasza most lezárul. Három hónap távoktatás során minden iskola, minden tanár és minden gyerek új tapasztalatokkal, tanulságokkal, módszerekkel és ismeretekkel gazdagodott.","shortLead":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási...","id":"202023_zart_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30681e7a-0bea-4979-ada5-8eb885c040c6","keywords":null,"link":"/360/202023_zart_osztaly","timestamp":"2020. június. 08. 11:00","title":"Tóta W: A koronavírus a mi világháborúnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket, tárgyakat, ráadásul mindezt valós időben tehetjük.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket...","id":"20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6fd5e-5a22-40c6-8448-564fc108f6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","timestamp":"2020. június. 07. 10:03","title":"Így effektezheti valós időben iPhone-os videóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98879689-1f0c-43d6-adc6-6106ca06f560","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 30 éves japán sportkocsi ezen változatából kevesebb mint 500 példány készült.","shortLead":"A közel 30 éves japán sportkocsi ezen változatából kevesebb mint 500 példány készült.","id":"20200606_meregddraga_kulonlegesseg_uj_gazdara_var_egy_regi_honda_nsxr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98879689-1f0c-43d6-adc6-6106ca06f560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526508d7-1632-4fe0-94ba-194f2bb35be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200606_meregddraga_kulonlegesseg_uj_gazdara_var_egy_regi_honda_nsxr","timestamp":"2020. június. 07. 06:41","title":"Méregdrága különlegesség: új gazdára vár egy régi Honda NSX-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azután tűnt el az adatok nagy része, hogy az elnök egy tábornokot nevezett ki egészségügyi miniszternek.","shortLead":"Azután tűnt el az adatok nagy része, hogy az elnök egy tábornokot nevezett ki egészségügyi miniszternek.","id":"20200607_Brazilia_eltuntette_a_hivatalos_jarvanyugyi_adatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f9b716-01a8-455b-9dc2-f20c6eaf8cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Brazilia_eltuntette_a_hivatalos_jarvanyugyi_adatait","timestamp":"2020. június. 07. 08:35","title":"Brazília eltüntette a hivatalos járványügyi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]