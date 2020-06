Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","shortLead":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","id":"20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df05123-568c-46ad-9826-ab0e7a15ae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 03. 14:33","title":"Ősi titkokra derül fény a holt-tengeri tekercsek DNS-vizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","shortLead":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","id":"20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c47b906-6e8a-4019-b982-42569dabf6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","timestamp":"2020. június. 02. 15:21","title":"Az 50-es, 60-as évekbe repít vissza ez a limitált szériás új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Minneapolisban, rendőri intézkedés közben meghalt férfi pozitív, de tünetmentes hordozó volt. ","shortLead":"A Minneapolisban, rendőri intézkedés közben meghalt férfi pozitív, de tünetmentes hordozó volt. ","id":"20200604_george_floyd_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb96bd71-2a5f-46f6-b83e-1754c8f0aaad","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_george_floyd_koronavirus","timestamp":"2020. június. 04. 09:28","title":"Koronavírusos volt George Floyd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Visszalépés a korábbiakhoz képest a kedd este benyújtott, egyszer használatos műanyagokra vonatkozó törvényjavaslat: végül nem tiltanák sem a nejlonzacskókat, sem a zöldséges-pékárus műanyag zacskókat. Utóbbinál ráadásul még a termékdíj is elhanyagolható lesz.","shortLead":"Visszalépés a korábbiakhoz képest a kedd este benyújtott, egyszer használatos műanyagokra vonatkozó törvényjavaslat...","id":"20200603_muanyagtorveny_termekdij_torvenyjavaslat_egyszer_hasznalatos_muanyag_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce9a9f9-c3b8-4741-8cde-0bf6dab055b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_muanyagtorveny_termekdij_torvenyjavaslat_egyszer_hasznalatos_muanyag_zhvg","timestamp":"2020. június. 03. 17:10","title":"A kormány megint megkegyelmezett a nejlonzacskóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","shortLead":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","id":"20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcd804a-337c-4438-ab15-9e0e0267263e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","timestamp":"2020. június. 03. 11:56","title":"A felfrissített Suzuki Ignisre keveset, a Swiftre kicsit többet kell várnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel azt kívánja elérni a kormány, hogy újra repülhessenek amerikai járatok Kínába.","shortLead":"A lépéssel azt kívánja elérni a kormány, hogy újra repülhessenek amerikai járatok Kínába.","id":"20200603_kina_egyesult_allamok_legitarsasagok_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cdf263-45c4-4460-af1a-9df02e3afbbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_kina_egyesult_allamok_legitarsasagok_tiltas","timestamp":"2020. június. 03. 18:41","title":"Trump kitiltja a kínai légitársaságokat Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inflációt követően nő majd az egészségügyi szolgáltatási járuléka annak, akinek nincs munkahelye, és háromról hat hónapra növelik azt az időszakot, amennyi nemfizetés után kiszámlázzák az ellátást.","shortLead":"Inflációt követően nő majd az egészségügyi szolgáltatási járuléka annak, akinek nincs munkahelye, és háromról hat...","id":"20200603_tajszam_tb_egeszsegugy_tarsadalombiztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b9bea6-8547-4837-b312-bbe3774565fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_tajszam_tb_egeszsegugy_tarsadalombiztositas","timestamp":"2020. június. 03. 10:44","title":"Megkegyelmeztek a potyautasoknak: fél év nemfizetés után lesz érvénytelen a taj-szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471b2695-7664-40d0-84e6-e0c3443b35ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült.","shortLead":"Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült.","id":"20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=471b2695-7664-40d0-84e6-e0c3443b35ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ccbca0-62aa-4363-b457-1db07a8fdf4b","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni","timestamp":"2020. június. 02. 17:01","title":"Nem kell többé számlatömb, mobilon is lehet számlát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]