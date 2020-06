A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága 1-1 millió forintra büntette a Budapest Honvédot és a Mezőkövesdet, mert súlyosan megsértették a sportzónára vonatkozó szabályzatot a szerdai Magyar Kupa-döntőt.

A bírságot azért kapták a csapatok, mert a játékosaik elhagyták a sportzónát és kimentek a szurkolók közé.

Holott az MLSZ előírása szerint a két zónában tartózkodókat hermetikusan el kellett volna különíteni egymástól.

A kupadöntőről számos külföldi lap is beszámolt, de nem a csapatok vagy a játékosok teljesítményét emelték ki. Arra kapták fel a fejüket, hogy a szurkolók figyelmen kívül hagyták a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, és hogy a mérkőzést a koronavírus-járvány ellenére nem zárt kapuk között rendezték meg.

Az MLSZ péntek délelőtt közleményt adott ki, amelyben azt írták: „a szurkolói csoportok tagjai az elismerésre méltó buzdítás közben sajnálatosan több mérkőzésen elmulasztották az országos érvényű távolságtartási előírások betartását”.

A mulasztás szankcionálása – magyarázták – a rendőrség hatáskörébe tartozik, amely megbüntetheti az egyént vagy a szervező klubot is, a Magyar Kupa döntője esetében pedig az MLSZ-t. Jelezték azt is: annak érdekében, hogy a klubok és az MLSZ elkerülje az esetleges pénzbüntetéseket, és különösen a zárt kapus rendezés elrendelését, arra kérik a szurkolókat, hogy tartsák be a lelátókon a kormányrendelet előírásait.

A Magyar Kupát a Budapest Honvéd nyerte, amelynek nagy szurkolója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kapott egy érmet a díjkiosztáskor. Az MLSZ újságírói megkeresésre azt is közölte, hogy a díjátadáson résztvevő Csányi Sándor elnök, és a kormányt képviselő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelkezett 36 óránál nem régebbi, negatív koronavírusteszt-eredménnyel, ahogy mindenki, aki a szigorú szabályokkal védett sportzónába belépett a mérkőzés ideje alatt.

Szijjártó ott volt a múlt szerdai, zárt kapus elődöntőn is a Puskás Arénában, ahol Dzsudzsák Balázzsal is fotózkodott. Akkor megírtuk: az MLSZ ilyen meccsekre vonatkozó szabályozása szerint Szijjártó (aki a két fiával látogatott ki a meccsre) ott sem lehetett volna, de legalábbis maszkot kellett volna viselnie, valamint be kellett volna tartania az előírt védőtávolságot.