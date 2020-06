Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégek újabb megbízást kaptak.\r

","shortLead":"A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégek újabb megbízást kaptak.\r

","id":"20200608_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_antal_new_land_media_lounge_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c5356f-af02-4e1e-a7db-a8f8a648dba4","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_antal_new_land_media_lounge_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. június. 08. 19:06","title":"Újabb 11,8 milliárdot szórt ki kommunikációra Rogán minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt végrehajtani a miniszterelnök utasítását a krónikus ellátás átcsoportosításáról. Most, a drasztikus ágykiürítés után új helyzet adódott, kérdés, hosszú távon kihasználja-e a kormány a helyzetet. Az országos tiszti főorvos azt ígérte, mára elárulja döntését az egészségügy újranyitásáról, azt azonban kedden még nem mondta meg, hány hazaküldött beteg térhet vissza a kórházakba. ","shortLead":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt...","id":"20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db081245-0e4c-40ad-bca1-7b38fbd23c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","timestamp":"2020. június. 10. 06:30","title":"A járvány miatt talán Orbán Viktor korábbi akarata is érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox üzemeltetői: saját jelszókezelő appot adnak ki, amely a legfontosabb alkalmazásboltokban béta változatban már most is elérhető, használni meghívóval lehet.","shortLead":"Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox...","id":"20200609_dropbox_passwords_jelszokezelo_felhoszolgaltatas_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf4ce7d-cd50-44ee-a49c-7d3d0062728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_dropbox_passwords_jelszokezelo_felhoszolgaltatas_tarhely","timestamp":"2020. június. 09. 13:03","title":"Ha nem akarja megjegyezni a jelszavait – jelszókezelőt ad ki a Dropbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A csupán kódhalmaz formájában létező Jarvis egyetemeknél, galériáknál és művészeti központoknál fog tájékozódni, mielőtt dönt, mely alkotások méltók a rendezvényhez.","shortLead":"A csupán kódhalmaz formájában létező Jarvis egyetemeknél, galériáknál és művészeti központoknál fog tájékozódni...","id":"202023_kuratorprogram_bukarestben_muvi_beavatkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39dd3ec-eb2c-4c6c-a27e-450ef157901c","keywords":null,"link":"/360/202023_kuratorprogram_bukarestben_muvi_beavatkozas","timestamp":"2020. június. 08. 16:00","title":"Nem ember dönti el, milyen műveket állítsanak ki a bukaresti biennálén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre szerint a kormányhivatal megszegte hivatali kötelességét és visszaélést követett el.","shortLead":"László Imre szerint a kormányhivatal megszegte hivatali kötelességét és visszaélést követett el.","id":"20200609_ujbuda_polgarmester_fovarosi_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8313f1a-0746-4e05-ad8b-30be29651a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_ujbuda_polgarmester_fovarosi_kormanyhivatal","timestamp":"2020. június. 09. 15:55","title":"Újbuda polgármestere feljelentette a Fővárosi Kormányhivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz csatlakoztatott külső megjelenítőkhöz kapcsolódik.","shortLead":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz...","id":"20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8640a261-c4ab-4c7c-81db-26905ca24490","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","timestamp":"2020. június. 10. 11:33","title":"Kellemetlen gond adódhat egyes laptopoknál az új Windows-frissítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","shortLead":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","id":"20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eec6b9-150f-430f-8c8f-ca11fea0785f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","timestamp":"2020. június. 09. 18:10","title":"Rövidített útvonalon fog járni a 2-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","shortLead":"A Fidesz-közeli lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de ez nem volt igaz.","id":"20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156753af-be88-4caf-924d-f702fa169c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ripost_lokal_greczy_zsolt_dk","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"A Ripost és a Lokál ellen is pert nyert a DK-s Gréczy Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]