[{"available":true,"c_guid":"03d675b3-dacc-45d3-a3ba-bbe6ddce2e26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában vége a járványnak, már az olaszoktól sem félnek.","shortLead":"Szlovéniában vége a járványnak, már az olaszoktól sem félnek.","id":"20200606_Szlovenia_junius_kozepen_megnyitja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d675b3-dacc-45d3-a3ba-bbe6ddce2e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6b4dee-0782-429c-ace9-631fd8a316d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Szlovenia_junius_kozepen_megnyitja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","timestamp":"2020. június. 06. 16:50","title":"Szlovénia június közepén megnyitja Olaszországgal közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán Viktor által beígért 500 ezer forint plusz juttatás.","shortLead":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán...","id":"20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5784179-5b6e-4048-b4ab-4a1c9396c3d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","timestamp":"2020. június. 06. 15:43","title":"Sok egészségügyis „lehúzásra került” a járvány miatt bruttó 500 ezret kapók listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti ázsiai internetes boltokból is.","shortLead":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti...","id":"202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a501b709-159e-4803-b93c-f9ae9cf31ebe","keywords":null,"link":"/360/202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","timestamp":"2020. június. 07. 08:30","title":"Potom pénzért vásárolható hiperrealisztikus álarc, melynek 10-ből 9 ember bedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94dbf50-9f2b-4c5f-8e6f-5ca9a0408f58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány csődbe viszi a fővárost. ","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány csődbe viszi a fővárost. ","id":"20200605_karacsony_fovaros_csod_orban_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e94dbf50-9f2b-4c5f-8e6f-5ca9a0408f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06323d3b-b692-486c-93f7-986928972221","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_karacsony_fovaros_csod_orban_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 05. 20:52","title":"Disznóvágásos hasonlattal üzent vissza Karácsony Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A meglőtt nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.","shortLead":"A meglőtt nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.","id":"20200605_miskolc_loves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5205e011-3c0b-49f9-bc5e-0cdd608bc33e","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_miskolc_loves","timestamp":"2020. június. 05. 21:08","title":"Rálőttek egy 72 éves nőre Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbi 129 milliós veszteség után tavaly már 21,5 millió forint profitot hozott Mészáros Lőrinc sportmárkája, a 2Rule.","shortLead":"Az egy évvel korábbi 129 milliós veszteség után tavaly már 21,5 millió forint profitot hozott Mészáros Lőrinc...","id":"20200605_2rule_nyereseg_meszaros_lorinc_sportmarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776f523-c96b-4159-a3c3-e3ed70171243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_2rule_nyereseg_meszaros_lorinc_sportmarka","timestamp":"2020. június. 05. 18:37","title":"Itt az újabb bizonyíték, hogy Mészáros Lőrinc nem tud tévedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa3b238-43f4-479f-83ce-b0b0724b65de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából három köbméter tűzifát simán elcipel. ","shortLead":"Nagyjából három köbméter tűzifát simán elcipel. ","id":"20200605_Vannak_azok_a_regi_autok_amik_barmit_elviselnek_a_Peugeot_205_is_ilyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa3b238-43f4-479f-83ce-b0b0724b65de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40670f3d-61fc-44e7-bdab-002511844aaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_Vannak_azok_a_regi_autok_amik_barmit_elviselnek_a_Peugeot_205_is_ilyen","timestamp":"2020. június. 06. 05:16","title":"Vannak azok a régi autók, amik bármit elviselnek, a Peugeot 205 is ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Odaláncolja magát a főpolgármester a kivágandó fákhoz, ha megépítik azokat az épületeket a Ligetben, melyeknek a munkálatai még nem kezdődtek meg. ","shortLead":"Odaláncolja magát a főpolgármester a kivágandó fákhoz, ha megépítik azokat az épületeket a Ligetben, melyeknek...","id":"20200606_Karacsony_Lanchid_igen_Ligetprojekt_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441d4aaf-ff91-4377-b745-9efa4e21c117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Karacsony_Lanchid_igen_Ligetprojekt_nem","timestamp":"2020. június. 06. 20:03","title":"Karácsony: Ha beleroskadunk, akkor is felújítjuk a Lánchidat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]