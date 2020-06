László Imre és Oláh Lajos is pert nyert a portál ellen.

A Demokratikus Koalíció két politikusa is pert nyert az Origo ellen. A párt közleménye szerint László Imréről, Újbuda polgármesteréről hamisan állították (mint ahogy a TV2 és a Pesti Srácok is), hogy egy nőt zaklatott korábban, Oláh Lajos országgyűlési képviselőről pedig, hogy köze volt a Szeviép-ügyhöz. Az Origo.hu-nak most közzé kell tennie, hogy hazugságokat terjesztett a két politikusról.

Az Origo a héten egy másik pert is elbukott. Szerdán kiderült, hogy sérelemdíjat kell fizetniük azoknak a civil aktivistáknak, akik 2018 decemberében részt vettek a túlóratörvény elleni tüntetések előkészítésében és a lap listázta őket egy cikkben.