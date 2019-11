Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok egyik problémája, amelyik épp ezen eszközök kis méretéből fakad.","shortLead":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok...","id":"20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9941c1bc-6fab-4f02-993f-7dfe78dc41f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","timestamp":"2019. november. 19. 08:33","title":"Egyszerűen lehet érintőkijelzős laptop a telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e362bab0-d224-4814-8dab-e833362ba8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság, alig találni olyan mutatót, amely ne a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését jelezné. Az állami lakáspolitikák pedig nem javítanak, hanem a legtöbb esetben tovább mélyítik az egyenlőtlenségeket – erre a megállapításra jutott a Habitat for Humanity 2019-es lakhatási jelentése.","shortLead":"Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság, alig találni olyan mutatót, amely ne a társadalmi egyenlőtlenségek...","id":"20191118_lakas_habitat_lakhatas_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e362bab0-d224-4814-8dab-e833362ba8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40210117-7ab3-4388-a0c6-36b4ce2ce39f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_lakas_habitat_lakhatas_szegenyseg","timestamp":"2019. november. 18. 20:00","title":"Beázó tető, penészes falak: a magyar lakosság negyede él ilyen lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb400590-828b-465a-9376-69dbebe9bb23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ez az első alkalom.","shortLead":"Nem ez az első alkalom.","id":"20191119_Janet_Jackson_csunyan_cserbenhagyta_a_rajongoit_tomegesen_hagytak_ott_a_koncertet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb400590-828b-465a-9376-69dbebe9bb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a07f73-b87e-48fe-9f10-12d55d1b64ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Janet_Jackson_csunyan_cserbenhagyta_a_rajongoit_tomegesen_hagytak_ott_a_koncertet","timestamp":"2019. november. 19. 11:25","title":"Janet Jackson csúnyán cserbenhagyta a rajongóit, tömegesen hagyták ott a koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jancsó Miklós és Nagy Zoltán segíti első számú magyar férfi teniszezőt.","shortLead":"Jancsó Miklós és Nagy Zoltán segíti első számú magyar férfi teniszezőt.","id":"20191119_Fucsovics_edzot_valtott_magyar_parossal_folytatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f611687-ff34-4025-b384-a9db3285c3c5","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Fucsovics_edzot_valtott_magyar_parossal_folytatja","timestamp":"2019. november. 19. 13:47","title":"Fucsovics edzőt váltott, magyar párossal folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtattak a doktori iskolák akkreditációs szabályain, és az egyetemi tanári kinevezések feltételein is, már kevésbé szempont a tudományos teljesítmény. ","shortLead":"Változtattak a doktori iskolák akkreditációs szabályain, és az egyetemi tanári kinevezések feltételein is, már kevésbé...","id":"20191119_A_doktori_iskolak_felhigitasa_fele_mutatnak_a_Magyar_Akkreditacios_Bizottsag_uj_szabalyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf00b80-45b3-451a-991a-417b9cd92cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_doktori_iskolak_felhigitasa_fele_mutatnak_a_Magyar_Akkreditacios_Bizottsag_uj_szabalyai","timestamp":"2019. november. 19. 09:09","title":"A doktori iskolák felhígítása felé mutatnak a Magyar Akkreditációs Bizottság új szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság növekedése a lassulás ellenére a következő két évben is várhatóan 3 százalék felett marad – áll a Moody's Investors Service kedden Londonban ismertetett éves adósprofil-jelentésében.","shortLead":"A magyar gazdaság növekedése a lassulás ellenére a következő két évben is várhatóan 3 százalék felett marad – áll...","id":"20191119_moodys_magyarorszag_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42adf3f5-4464-4128-95e0-1a989e035b95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_moodys_magyarorszag_2019","timestamp":"2019. november. 19. 14:28","title":"Kijött egy új jelentés Magyarországról: belpolitikai kockázat nincs, a gazdaság viszont lassul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja fojtani az ellenzéki önkormányzatokat, a jobbikos Jakab Péter azt kérdezte, hazugságvizsgálóval is nyilatkozna-e Orbán Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról. A legizgalmasabb kérdéseket és válaszokat videón is megtalálják a cikkben. ","shortLead":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja...","id":"20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb916a7d-cc59-4dfc-9e5a-843cf5b12082","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","timestamp":"2019. november. 18. 19:32","title":"Orbán szerint ő nem verte át Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","shortLead":"Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","id":"20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9233dd8-0b03-4e69-9369-021b87ca4eb9","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"Wales-Magyarország - 2:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]