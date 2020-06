Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nyomozásról, illetve azok egyesítéséről számolt be a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre válaszolva.","shortLead":"Két nyomozásról, illetve azok egyesítéséről számolt be a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre válaszolva.","id":"20200609_polt_peter_nyomozas_matrai_eromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a42b59-700c-4ab0-8038-ef397a8c25b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_polt_peter_nyomozas_matrai_eromu","timestamp":"2020. június. 09. 20:54","title":"Polt: Nyomozás indult környezetkárosítás miatt a Mátrai Erőmű ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","shortLead":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","id":"20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc84cb-3908-4332-a351-fdb203e404c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 07:05","title":"Papíron még nem Jakab Péter a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","shortLead":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","id":"20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab826b6-9ad6-4bdf-8270-9fec6cd8a8b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","timestamp":"2020. június. 09. 06:41","title":"A reméltnél kevesebb balesetet előzhetnek meg az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén augusztus 26-30. között lesz az EFOTT a Velencei-tónál. A szervezők a headliner Flo Rida mellé mára közel 100 fellépő nevét tették közzé.","shortLead":"Idén augusztus 26-30. között lesz az EFOTT a Velencei-tónál. A szervezők a headliner Flo Rida mellé mára közel 100...","id":"20200610_Mintha_nem_lett_volna_karanten_osszeallt_az_EFOTT_fellepolistaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3f564b-e9b4-4904-8ac0-a548dfa26568","keywords":null,"link":"/kultura/20200610_Mintha_nem_lett_volna_karanten_osszeallt_az_EFOTT_fellepolistaja","timestamp":"2020. június. 10. 11:22","title":"Mintha nem lett volna karantén: összeállt az EFOTT fellépőlistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","shortLead":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","id":"20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81c51be-1405-4442-8a5e-301bfd3cf71d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2020. június. 10. 13:16","title":"Féltonnás világháborús bombát találtak Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5cca84-3c50-4a39-889e-25999f71b028","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, nem a szokásos összeütközésekről van szó. Azt nemigen lehet megmondani, melyik ország feszítette most túl a húrt, ami biztos, hogy a háttérben a két ázsiai óriás nagyhatalmi törekvései állnak.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, nem a szokásos összeütközésekről van szó. Azt nemigen lehet megmondani, melyik ország feszítette most...","id":"202023__harc_avilag_tetejen__india_es_kina__nacionalizmus__azsiai_elefantok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa5cca84-3c50-4a39-889e-25999f71b028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ddaa1-15dc-4ae5-b185-b746d160b5de","keywords":null,"link":"/360/202023__harc_avilag_tetejen__india_es_kina__nacionalizmus__azsiai_elefantok","timestamp":"2020. június. 08. 17:00","title":"Nyílt fegyveres konfliktusba torkollhatnak a legújabb indiai–kínai határvillongások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik változata lesz. Ha hihetünk a pletykáknak, 108 megapixeles kamerával és 120x-os digitális zoommal érkezik a telefon.","shortLead":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik...","id":"20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fd774-911c-489c-910c-74ea314dfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","timestamp":"2020. június. 09. 11:03","title":"120x-os digitális zoom kerülhet a Xiaomi új telefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem döntöttek a konkrét összegről, a főváros egyszeri 100 ezer forintos juttatásra adott forrást az intézményvezetőknek.","shortLead":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem...","id":"20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1299a0-dca7-4667-ad0c-29c1bd329a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","timestamp":"2020. június. 10. 11:48","title":"Az egyházak és a főváros saját forrásból ad jutalmat az idősotthonok dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]