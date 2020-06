Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázs József döntése miatt vizsgálatot indított az oktatási jogok biztosa.","shortLead":"Balázs József döntése miatt vizsgálatot indított az oktatási jogok biztosa.","id":"20200613_hodmezovasarhelyi_tankeruleti_kozpont_vasalodeszkas_tanar_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bbdeb7-e814-4b8a-bf21-597f37b1eb68","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_hodmezovasarhelyi_tankeruleti_kozpont_vasalodeszkas_tanar_lemondas","timestamp":"2020. június. 13. 20:46","title":"Lemondott a „vasalódeszkás tanárt” a diákjaitól eltiltó tankerületi igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte egy nemzetközi kutatócsapat a PLoS One című tudományos folyóiratban.","shortLead":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte...","id":"20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4b7573-d11f-44f2-b2c1-ff943c69e1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","timestamp":"2020. június. 14. 10:03","title":"13 500 éves figurára bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42406dab-4406-426f-9412-1c958d0aa853","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért lépett közbe, miért állt keresztbe a busszal és miért állt buszvezetőnek? Többek között ez is kiderül abból az interjúból, amit a miskolci rablóűző sofőrrel készített a Blikk.","shortLead":"Miért lépett közbe, miért állt keresztbe a busszal és miért állt buszvezetőnek? Többek között ez is kiderül abból...","id":"20200613_Tobb_tamadotol_sem_ijedt_volna_meg_a_rablouzo_miskolci_buszsofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42406dab-4406-426f-9412-1c958d0aa853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89d128d-eec2-4a30-87fa-cdead176ba42","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Tobb_tamadotol_sem_ijedt_volna_meg_a_rablouzo_miskolci_buszsofor","timestamp":"2020. június. 13. 08:25","title":"Több támadótól sem ijedt volna meg a rablóűző miskolci buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","shortLead":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","id":"20200612_pocsaj_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffa077a-5025-4e73-87d4-2dba6a3dfbba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_pocsaj_baleset","timestamp":"2020. június. 12. 20:23","title":"Egy négygyermekes édesanya halt meg a pocsaji balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2b0c31-8b24-4d58-86c6-8410efcb4f65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz Ferrari F40 német riválisának egy alig használt példánya tűnt fel a színen. ","shortLead":"Az olasz Ferrari F40 német riválisának egy alig használt példánya tűnt fel a színen. ","id":"20200614_hiperauto_a_80as_evekbol_szuperritka_porsche_959es_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2b0c31-8b24-4d58-86c6-8410efcb4f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb5f1b2-3050-4fe4-aaf2-b870adcd1fd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_hiperauto_a_80as_evekbol_szuperritka_porsche_959es_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. június. 14. 06:41","title":"Hiperautó a 80-as évekből: szuperritka Porsche 959-es várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38a0c96-9b9f-4bea-8761-a13e1c7560d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széttolt asztalok, kézfertőtlenítő, maszkos pincérek – ott voltunk az új műsor felvételén.","shortLead":"Széttolt asztalok, kézfertőtlenítő, maszkos pincérek – ott voltunk az új műsor felvételén.","id":"20200612_Ilyen_jarvanyugyi_intezkedesek_mellett_zajlik_a_Duma_Aktual_felvetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38a0c96-9b9f-4bea-8761-a13e1c7560d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7c010-54cf-4124-9cbe-46f61f606e29","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Ilyen_jarvanyugyi_intezkedesek_mellett_zajlik_a_Duma_Aktual_felvetele","timestamp":"2020. június. 12. 19:51","title":"\"Járványüzemmódban\" vették fel a Duma Aktuált ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","shortLead":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","id":"20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53cdb98-36db-41e9-94bd-4e4ba845f333","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","timestamp":"2020. június. 13. 08:03","title":"Ha 130 fölött van a vérnyomása, van egy rossz hírük a kutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c59a5-d4b3-41ee-b0d5-f8740cdc8c26","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","shortLead":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","id":"202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c59a5-d4b3-41ee-b0d5-f8740cdc8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a944c6-bca2-484e-b9a5-224c588d8161","keywords":null,"link":"/360/202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","timestamp":"2020. június. 13. 08:30","title":"Átpasszoltak egy belvárosi éttermet a NER kedvenc arab befektetőinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]