[{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatszor annyi pénzt költhet a kormány az ünnepi tűzijátékra, mint az elmúlt években.","shortLead":"Hatszor annyi pénzt költhet a kormány az ünnepi tűzijátékra, mint az elmúlt években.","id":"20200616_tuzijatek_augusztus_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e6a334-0299-4a50-886d-30a2ac73630b","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_tuzijatek_augusztus_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 16. 09:40","title":"Idén 1,3 milliárdba kerülhet az augusztus 20-ai tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6f8fa5-236c-450b-b59a-f6bc572a93cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német klub csődvédelmet kért.","shortLead":"A német klub csődvédelmet kért.","id":"20200615_kaiserslautern_csodvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a6f8fa5-236c-450b-b59a-f6bc572a93cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a72b6a-a914-4217-a551-3bcf5038219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_kaiserslautern_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 15. 20:58","title":"A négyszeres bajnok Kaiserslautern is a járvány áldozatául eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eee7beb-3a03-43ec-b648-b1e3dc44686f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Sokat elárult, ahogy Orbán Viktor alig 35 évesen, a hatalomra kerülése érdekében az államfőséget beígérve becserkészte Torgyán Józsefet, majd húsz éve, 2000 májusában hidegvérrel megszabadult a kisgazdák vezérétől.","shortLead":"Sokat elárult, ahogy Orbán Viktor alig 35 évesen, a hatalomra kerülése érdekében az államfőséget beígérve becserkészte...","id":"202024__orbani_taktika_20_eve__torgyan_kiiktatasa__beetetes__szabaduloszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eee7beb-3a03-43ec-b648-b1e3dc44686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bf4331-51c5-424f-8a3d-241ed3da7d74","keywords":null,"link":"/360/202024__orbani_taktika_20_eve__torgyan_kiiktatasa__beetetes__szabaduloszam","timestamp":"2020. június. 16. 13:00","title":"Egy-két kupica, kis elbeszélgetés: Orbán így iktatta ki Torgyánt kétharmad nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaef343-34fa-404d-b39b-af7cebec4fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FKF Zrt. számlájára kedden érkezett pénz az NHKV Zrt.-től, de hogy miért éppen annyi, amennyi, és miért pont most, azt nem értik. ","shortLead":"Az FKF Zrt. számlájára kedden érkezett pénz az NHKV Zrt.-től, de hogy miért éppen annyi, amennyi, és miért pont most...","id":"20200616_szemetszallitas_kukaholding_fkf_szemetdij_atutalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaef343-34fa-404d-b39b-af7cebec4fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d93ba8-809f-454c-8130-9cbbe15c99d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_szemetszallitas_kukaholding_fkf_szemetdij_atutalas","timestamp":"2020. június. 16. 22:07","title":"Fizetett a kukaholding, nem áll le a szemétszállítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","shortLead":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","id":"20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7661cd7e-30bd-4121-90fd-37c9e08ee8a1","keywords":null,"link":"/elet/20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","timestamp":"2020. június. 16. 17:28","title":"Szupererőt és új ellenségeket kap Super Mario a Legótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","shortLead":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","id":"20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ffbb2-8c62-4c7a-b862-88f9a6678691","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","timestamp":"2020. június. 16. 13:44","title":"Elmarad az idei Tusványos, ahol Orbán a legerősebb beszédeit szokta mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka Sebestyén.","shortLead":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka...","id":"20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebd678-541f-4ae7-b475-75562c911ae5","keywords":null,"link":"/360/20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","timestamp":"2020. június. 17. 07:30","title":"Huffington Post: Megint fontos posztot kaphat Gorka Sebestyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9954789d-fe4d-49ad-9893-1b72cbfdb529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bárhogy is dönt a kormány, a BKK járatain továbbra is el kell takarni az arcot, a főváros ugyanis nem tartja időszerűnek az előírás felülvizsgálatát. ","shortLead":"Bárhogy is dönt a kormány, a BKK járatain továbbra is el kell takarni az arcot, a főváros ugyanis nem tartja...","id":"20200616_kotelezo_maszkviseles_felulvizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9954789d-fe4d-49ad-9893-1b72cbfdb529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa3b349-283b-4c68-96c6-974c1caa12de","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_kotelezo_maszkviseles_felulvizsgalat","timestamp":"2020. június. 16. 12:49","title":"A kötelező maszkviselést is felülvizsgálhatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]