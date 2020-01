Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74c99b69-75c7-461f-86ce-707194f29db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Neked már van szelfid Kölcseyvel?\" versenyen szerepelt sikeresen a propagandaanyagokon és a Fidelitas akcióin is feltűnő fiatal. Korábban kifütyülte Juhász Pétert is.","shortLead":"A \"Neked már van szelfid Kölcseyvel?\" versenyen szerepelt sikeresen a propagandaanyagokon és a Fidelitas akcióin is...","id":"20200123_Egy_fideszes_propagandaplakat_arca_nyert_a_Fidelitas_palyazatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c99b69-75c7-461f-86ce-707194f29db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7350e31e-0b3a-4ad3-a19a-e919c7227ed9","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Egy_fideszes_propagandaplakat_arca_nyert_a_Fidelitas_palyazatan","timestamp":"2020. január. 23. 16:50","title":"Egy fideszes propagandaplakát arca nyert a Fidelitas pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervezet helyen eddig csak komppal lehetett átkelni a folyón.","shortLead":"A tervezet helyen eddig csak komppal lehetett átkelni a folyón.","id":"20200123_Uj_Tiszahid_epul_hamarosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019adbb7-b274-4ac6-a898-63e2532e8bc5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Uj_Tiszahid_epul_hamarosan","timestamp":"2020. január. 23. 15:14","title":"Új Tisza-híd épül hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő lesz a történelemben az első elnök, aki elmegy a Menet az életért nevű eseményre. ","shortLead":"Ő lesz a történelemben az első elnök, aki elmegy a Menet az életért nevű eseményre. ","id":"20200123_Donald_Trump_reszt_vesz_az_abortuszellenes_meneten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca5e782-d688-466a-a5f5-fda756e895ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Donald_Trump_reszt_vesz_az_abortuszellenes_meneten","timestamp":"2020. január. 23. 07:13","title":"Donald Trump részt vesz az abortuszellenes meneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba a Mátrai Erőmű víztározójából.","shortLead":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba...","id":"20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430af6c6-368e-420c-b6cf-93a022fb41d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","timestamp":"2020. január. 22. 05:52","title":"Lezárult a vizsgálat, Mészáros Lőrinc erőműve vízszennyezési bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","shortLead":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","id":"20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdc6a73-0fc0-46f1-8610-c7cf92411c5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","timestamp":"2020. január. 22. 09:00","title":"Újabb alagutat találtak a déli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d0fed7-44af-4368-8a4b-e45b26657a4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Habony Árpád bútorai lassabban értek haza Londonból, mint amennyi idő alatt kibontakozott a kormány legújabb gyűlöletkampánya. A vád ismerős, csak az apropó új. Orbán Viktor és a Fidesz szerint nyerészkedő civil szervezetek szövetkeztek a magyarországi cigánysággal, hogy megrövidítsék az államot, előkészítsék az illegitim hatalomváltást, és kifosszák a gürcölő többségi társadalmat. Aki pedig visszautasítja ezt a narratívát, az nem pusztán a kormány ellensége: a Fidesz és sajtója szerint a gyűlöletet visszautasítók azok, akik polgárháborúba sodorják az országot.","shortLead":"Habony Árpád bútorai lassabban értek haza Londonból, mint amennyi idő alatt kibontakozott a kormány legújabb...","id":"202004_a_jognal_is_erosebb_jogforras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d0fed7-44af-4368-8a4b-e45b26657a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e598353f-ff67-4175-9201-a6cbf74e7dd1","keywords":null,"link":"/360/202004_a_jognal_is_erosebb_jogforras","timestamp":"2020. január. 23. 11:00","title":"A roma döntéshozók hallgatnak Gyöngyöspatáról és ez is csak Orbánnak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas a szórás, Budapesten van már olyan lakás, amelynek négyzetméterét 3 millió forintért hirdette az építő. Miskolcon ellenben olyan új lakás is elérhető, ahol mindössze 217 ezer forintot kérnek négyzetméterenként.","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas...","id":"20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63aa5a6-c46b-4e2b-9930-8039c3ad67a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","timestamp":"2020. január. 23. 14:41","title":"Nincs megállás: megjelent a 3 milliós négyzetméterár Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bf4fb-1946-43a7-a7ab-9661f296a17f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata 2003 és 2006 között szolgált Budapesten.","shortLead":"A diplomata 2003 és 2006 között szolgált Budapesten.","id":"20200123_Meghalt_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171bf4fb-1946-43a7-a7ab-9661f296a17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0833a0-971f-4ca7-aad9-14bea2d32549","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Meghalt_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovet","timestamp":"2020. január. 23. 19:39","title":"Meghalt George Herbert Walker volt amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]