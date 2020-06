Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0a8017-6663-4ee5-9e9b-db212d1bde18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A figyelmes megismerés csodája.","shortLead":"A figyelmes megismerés csodája.","id":"20200618_Feldmar_Andras_Szemelyes_es_szemelytelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0a8017-6663-4ee5-9e9b-db212d1bde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbe89cc-36da-47f8-b307-651fb9b61aa4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200618_Feldmar_Andras_Szemelyes_es_szemelytelen","timestamp":"2020. június. 18. 07:15","title":"Feldmár András: Személyes és személytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Ervin csak a társulati tagságát szakítja meg, szerepeit megtartja a színházban.","shortLead":"Nagy Ervin csak a társulati tagságát szakítja meg, szerepeit megtartja a színházban.","id":"20200618_Harom_szinesz_es_a_muveszeti_titkar_is_otthagyja_a_Katona_Jozsef_Szinhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf8c70c-ec09-44c2-8bdd-835ecca21303","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Harom_szinesz_es_a_muveszeti_titkar_is_otthagyja_a_Katona_Jozsef_Szinhazat","timestamp":"2020. június. 18. 16:05","title":"Három színész, köztük Nagy Ervin is otthagyja a Katona József Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy ideig meleg ételt sem fognak felszolgálni a járatok egy részén.","shortLead":"Egy ideig meleg ételt sem fognak felszolgálni a járatok egy részén.","id":"20200617_legitarsasagok_alkoholfogyasztas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fba218-c113-4e9b-b538-670598b3d424","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_legitarsasagok_alkoholfogyasztas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 10:27","title":"Több légitársaság is betiltja a repülős alkoholfogyasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP alakulása között? Merre megy a tőzsde a miniszoknyától? A világ legjobb közgazdászaival is megtörténik, hogy olyan témákat kezdenek el vizsgálni, amelyeket első ránézésre nem érdemes komolyan venni.","shortLead":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP...","id":"20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7168ecc-c817-4420-aba9-1a40d039430a","keywords":null,"link":"/360/20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","timestamp":"2020. június. 17. 07:00","title":"Intergalaktikus szállítás és rossz szájszagú tanárok – majdnem komoly gazdasági elméletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás után többször feltölthetők vele.","shortLead":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás...","id":"20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7cadbe-98a0-4f8b-a03d-56f52acb3924","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","timestamp":"2020. június. 17. 12:03","title":"30 000 mAh lett, maradhat? Itt a Xiaomi filléres akkumulátora, a Mi Power Bank 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34cf01e-bbca-42c6-b162-89fdbb77feb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lengyel gazdaságot és ingatlanpiacot kevésbé sújthatja a válság, mint más uniós tagállamokat.","shortLead":"A lengyel gazdaságot és ingatlanpiacot kevésbé sújthatja a válság, mint más uniós tagállamokat.","id":"20200618_cordia_lengyelorszag_beruhazas_corvin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e34cf01e-bbca-42c6-b162-89fdbb77feb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c867d4f-1b78-4394-9048-6b7f50afcf23","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_cordia_lengyelorszag_beruhazas_corvin","timestamp":"2020. június. 18. 14:18","title":"Nagy beruházást indított Lengyelországban egy magyar cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 10. rész. Az epizódban Füst Milán versét Takács Nóra Diána mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe3982-ce87-4422-bfed-2ee7bddd0193","keywords":null,"link":"/360/20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","timestamp":"2020. június. 17. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Móricz Zsigmond novelláját felolvassa: Csuja Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A civil szervezetek külföldi finanszírozásának korlátozása sérti az Európai Uniós jogot. ","shortLead":"A civil szervezetek külföldi finanszírozásának korlátozása sérti az Európai Uniós jogot. ","id":"20200618_civiltorveny_europai_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a099a8-7022-4256-9192-1ea5a3efa215","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_civiltorveny_europai_birosag","timestamp":"2020. június. 18. 10:07","title":"Európai Bíróság: jogellenes a magyar civiltörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]