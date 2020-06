Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aea41716-aafe-4be8-ad4d-2c520af2beba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rengeteg eső a túrázók, kiránduló családok több kedvelt útvonalát is ellehetetlenítette. Érdemes elkerülni a Rám-szakadékot és a Dera-szurdokot is. ","shortLead":"A rengeteg eső a túrázók, kiránduló családok több kedvelt útvonalát is ellehetetlenítette. Érdemes elkerülni...","id":"20200619_Az_ozonviz_miatt_veszelyesse_valtak_a_Visegradihegyseg_szurdokvolgyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea41716-aafe-4be8-ad4d-2c520af2beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5908889-18ad-46a2-8f1f-49047ec27048","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Az_ozonviz_miatt_veszelyesse_valtak_a_Visegradihegyseg_szurdokvolgyei","timestamp":"2020. június. 19. 16:01","title":"Veszélyessé váltak a Visegrádi-hegység szurdokvölgyei az özönvíz miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta válság előtt is romlott.","shortLead":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta...","id":"20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc6e0-e25b-45c8-8e86-497affecb3ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","timestamp":"2020. június. 19. 16:35","title":"Sokat romlott a munkavállalók helyzete a világban, Magyarországnak sincs mire büszkének lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ab2fee-60d5-404d-8718-ca280340752b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat, az intézmény tereiben a saját maszk viselése kötelező és a bejáratnál kézfertőtlenítő automaták biztosítják a fertőtlenítést.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat, az intézmény tereiben a saját maszk...","id":"20200619_Nyit_a_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ab2fee-60d5-404d-8718-ca280340752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292f5f7d-3c44-4d96-b39c-95b3f6f099ff","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Nyit_a_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2020. június. 19. 11:12","title":"Nyit a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lomtalanításkor nagyon oda kell figyelni, mikor helyezi ki valaki a szemetet. Különben rossz vége lehet.","shortLead":"Lomtalanításkor nagyon oda kell figyelni, mikor helyezi ki valaki a szemetet. Különben rossz vége lehet.","id":"20200620_lomtalanitas_budapest_veszelyes_hulladek_lerakasa_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc5fe17-a9f1-4455-85a8-cf18aa75f941","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_lomtalanitas_budapest_veszelyes_hulladek_lerakasa_birsag","timestamp":"2020. június. 20. 14:08","title":"Akár 150 ezres büntetést is kaphatnak az ingatlantulajok, ha nem figyelnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0dbcd30-6357-4533-9ca6-4676239c6759","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy évvel tolódnak ki automatikusan az építési, telepítési vagy bontási engedélyek.","shortLead":"Egy évvel tolódnak ki automatikusan az építési, telepítési vagy bontási engedélyek.","id":"20200619_Kerelem_nelkul_meghosszabbodnak_az_epitesi_engedelyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0dbcd30-6357-4533-9ca6-4676239c6759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e815256f-51c4-42cb-b309-a2f11d731db0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200619_Kerelem_nelkul_meghosszabbodnak_az_epitesi_engedelyek","timestamp":"2020. június. 19. 15:38","title":"Kérés nélkül meghosszabbodnak az építési engedélyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Sokkal inkább egymással és magukkal vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, mintsem a Fidesszel.","shortLead":"Sokkal inkább egymással és magukkal vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, mintsem a Fidesszel.","id":"202025__szeteso_ellenzek__fideszes_leigazolas__kiserto_mult__teritett_betli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9d2d14-e3d1-4a70-8695-ece0c375523c","keywords":null,"link":"/360/202025__szeteso_ellenzek__fideszes_leigazolas__kiserto_mult__teritett_betli","timestamp":"2020. június. 19. 07:00","title":"Terített betli: káosz és kavarás az ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fa62ed-09a7-4322-87c6-bc5b8e46fe87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetvenes évek végének sportkupéja igazi poszterautó volt és egy ilyen utódra szintén sokan felkapnák a fejüket. ","shortLead":"A hetvenes évek végének sportkupéja igazi poszterautó volt és egy ilyen utódra szintén sokan felkapnák a fejüket. ","id":"20200619_6os_sorozat_BMW_virtuallis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5fa62ed-09a7-4322-87c6-bc5b8e46fe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1747d296-c2a3-406f-a5e2-b22c032474dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_6os_sorozat_BMW_virtuallis","timestamp":"2020. június. 19. 11:54","title":"Az utak királya lehetne az új cápa BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f89aae-4c92-46f8-8aa1-80dd97f65de6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet képviselője tiltakozott a Nápolyban tartott tömeges ünneplés miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet képviselője tiltakozott a Nápolyban tartott tömeges ünneplés miatt.","id":"20200619_who_koronavirus_napoli_juventus_olasz_kupa_unneples","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f89aae-4c92-46f8-8aa1-80dd97f65de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ef9cc-d0bc-422b-b54a-df11c2e7c29e","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_who_koronavirus_napoli_juventus_olasz_kupa_unneples","timestamp":"2020. június. 19. 05:29","title":"Gyalázatnak nevezte a WHO képviselője, ahogy a Napoli-drukkerek a kupagyőzelmet ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]