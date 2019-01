Mészáros Lőrinc körénél landolt Simicska öröksége

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b52cb69-365b-47cf-a4bd-ee6d0b4617e8","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Megtalálják a módját az érdekképviseletek, hogy leálljon az ország, még akkor is, ha most nehezebb sztrájkot szervezni. Ezt mondta az RTL Híradónak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.","shortLead":"Megtalálják a módját az érdekképviseletek, hogy leálljon az ország, még akkor is, ha most nehezebb sztrájkot szervezni...","id":"20190106_A_nehezsegek_ellenere_is_megszervezik_a_sztrajkokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b52cb69-365b-47cf-a4bd-ee6d0b4617e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48350ec4-cc51-4e1a-839e-6464cc3c285b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_nehezsegek_ellenere_is_megszervezik_a_sztrajkokat","timestamp":"2019. január. 06. 19:14","title":"A nehézségek ellenére is megszervezik a sztrájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe2d6d8-9b35-47c6-b617-c72a81254ddb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Idén lesz 30 éve, hogy leomlott a berlini fal, ezzel pedig nemcsak Németország, hanem Európa is újraegyesült. Három évtizeddel később azonban ismét fal épül a kontinensen – ideológiai értelemben mindenképp. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Idén lesz 30 éve, hogy leomlott a berlini fal, ezzel pedig nemcsak Németország, hanem Európa is újraegyesült. Három...","id":"20190106_A_demokracia_eve_is_lehetett_volna_ez_de_a_falepitok_tornek_elore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbe2d6d8-9b35-47c6-b617-c72a81254ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a9d055-b251-4bd1-81e9-0ce98adf059c","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_demokracia_eve_is_lehetett_volna_ez_de_a_falepitok_tornek_elore","timestamp":"2019. január. 06. 17:30","title":"A demokrácia éve is lehetett volna ez, de a falépítők törnek előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak a szakszervezet felhívására. ","shortLead":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak...","id":"20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527db9d-ac2b-4248-8bab-9df118bbfc95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","timestamp":"2019. január. 07. 11:40","title":"Vége a bőség éveinek, hajthatatlan a német pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c332d092-fc0e-4dd3-a1ad-28b732f64c31","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Állásfoglalást akar kikényszeríteni Tarlós Istvánból a túlóratörvény miatt Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, zuglói polgármester. Bosszantja, hogy Botka Lászlónak jutott előbb eszébe a túlóratörvény alkalmazását tiltó önkormányzati határozat, de a következő testületi ülésre ő is beterjeszt egy ilyen javaslatot. Karácsony – nem túl nagy meglepetésre – pénteken bejelentette, indul a főpolgármester-jelölti előválasztáson. Interjú.","shortLead":"Állásfoglalást akar kikényszeríteni Tarlós Istvánból a túlóratörvény miatt Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke...","id":"20190107_karacsony_gergely_elovalasztas_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c332d092-fc0e-4dd3-a1ad-28b732f64c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f087e410-6baf-428f-bc2f-41ecb957ea98","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_karacsony_gergely_elovalasztas_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. január. 07. 06:30","title":"Karácsony: \"Felületes szlogenekkel nem fogok hülyét csinálni magamból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f166df2-9b90-4cdc-a7e7-3a6c1408b09e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda világ, ahol már a gépek sem tisztelik egymást.","shortLead":"Micsoda világ, ahol már a gépek sem tisztelik egymást.","id":"20190108_telsa_baleset_promobot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f166df2-9b90-4cdc-a7e7-3a6c1408b09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4830aaf1-3608-48b2-bf1f-3f56e488298a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_telsa_baleset_promobot","timestamp":"2019. január. 08. 09:39","title":"Nem volt elég emberi a humanoid robot a Teslának, elcsapta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők szabadították ki.



","shortLead":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők...","id":"20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75678d4a-b568-49a8-af29-62ae677d9a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Túszokat ejtett egy esztergomi strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak szabadok, és hogy az elnök beavatkozik a bíróságok működésébe.","shortLead":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak...","id":"20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5517363-bcc3-4131-a622-e4bd29566216","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","timestamp":"2019. január. 07. 07:12","title":"Az Egyesült Államokba menekült a venezuelai elnök egykori nagy támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség változási lehetőségeit és annak megítélését gondolta végig.","shortLead":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség...","id":"20190106_O_mar_nem_az_az_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c773a981-2d47-4b11-bee5-c38c2f3975e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190106_O_mar_nem_az_az_ember","timestamp":"2019. január. 06. 20:15","title":"„Ő már nem az az ember” – Mennyire tudunk megváltozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]