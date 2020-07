Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi első negyedéves többlet helyett ezúttal hiánnyal zárta a kormányzati szektor az év első három hónapját.","shortLead":"A tavalyi első negyedéves többlet helyett ezúttal hiánnyal zárta a kormányzati szektor az év első három hónapját.","id":"20200701_kormanyzati_szektor_hiany_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54e0cf0-1678-46bf-9b9e-361eb4196189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_kormanyzati_szektor_hiany_ksh","timestamp":"2020. július. 01. 09:23","title":"180 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153b5828-cd79-4aec-9027-ed7c25b62a92","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Az Egyesült Államok, Nyugat- és Kelet-Európa etnikai kisebbségeinek egészen más a történelmi háttere, a kultúrája, de még a képzettsége is, egyvalami mégis közös bennük: szegényebbek, mint az országuk többségi társadalma. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az ezt vizsgáló elméleteket járjuk körbe.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Nyugat- és Kelet-Európa etnikai kisebbségeinek egészen más a történelmi háttere, a kultúrája, de...","id":"20200701_gazdasag_kisebbsegek_usa_europa_diszkriminacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153b5828-cd79-4aec-9027-ed7c25b62a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b78088a-1cb7-4c60-9ef7-e1be2104e0a4","keywords":null,"link":"/360/20200701_gazdasag_kisebbsegek_usa_europa_diszkriminacio","timestamp":"2020. július. 01. 07:00","title":"Miért maradnak szegényebbek a kisebbségek, ha egyszer nincs diszkrimináció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem fogadta el.","shortLead":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem...","id":"20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d1b904-f206-4a2d-9621-f88825c55023","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","timestamp":"2020. július. 02. 09:21","title":"Nem akarnak a Vidnyánszky-féle Nemzetihez szerződni a színésznövendékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem halogathatják a kérdést. Budapest belső kerületeiben ugyanis szinte kivétel nélkül kevesebb parkolóhely van, mint ahány engedélyt kiadnak az önkormányzatok. Információink szerint Erzsébetvárosban és Ferencvárosban már a szakmai előkészítés zajlik és akár jövő januártól változhatnának a díjak, a VI. kerület pedig a fővárossal közösen tervezi, hogy környezetterhelés alapján vizsgálják felül a lakossági parkolási engedélyeket.","shortLead":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem...","id":"20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955eec7d-dd08-4665-ae58-50ff6949e8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","timestamp":"2020. július. 01. 06:30","title":"Belenyúlnak a darázsfészekbe a kerületek: több helyen felülvizsgálnák a parkolási engedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte a közétkeztetési szolgáltatót. ","shortLead":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte...","id":"20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e6619-7e43-4788-9f79-8d050ec765b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","timestamp":"2020. június. 30. 16:39","title":"Megbüntették Józsefvárost a közétkeztető hirtelen cseréje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"László Imre azonnal mondjon le.","shortLead":"László Imre azonnal mondjon le.","id":"20200702_TGM_A_Mengeleemlekpark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466303b3-66a5-4d87-9b21-491bb88fac91","keywords":null,"link":"/360/20200702_TGM_A_Mengeleemlekpark","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"TGM: A Mengele-emlékpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást kiadók.","shortLead":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást...","id":"20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1eede-31cd-4606-8fee-07561f2b1551","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","timestamp":"2020. július. 01. 11:04","title":"Tíz százalékkal estek a budapesti albérletárak a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Burján Csabát kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Burján Csabát kórházba kellett szállítani.","id":"20200701_A_jarokelok_hivtak_orvost_a_rollerrel_balesetezo_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9565f345-995f-4794-9b3a-e6e20cbb30b0","keywords":null,"link":"/elet/20200701_A_jarokelok_hivtak_orvost_a_rollerrel_balesetezo_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazohoz","timestamp":"2020. július. 01. 09:57","title":"A járókelők hívtak orvost a rollerrel balesetező olimpiai bajnok gyorskorcsolyázóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]