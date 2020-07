Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az ATV vendége volt péntek este és a következő országgyűlési választások is szóba kerültek. Karácsony 2022-vel kapcsolatban azt mondta, megtiszteltetésnek érzi, hogy Budapest főpolgármestere lehet, nincsenek más ambíciói, így nem készül arra sem, hogy miniszterelnök-jelöltként indul a következő választáson.

A Lánchíd felújítása is téma volt a műsorban. Arra, hogy Hollik István bejelentette, ha rövid időn belül nem oldódik meg a Lánchíd felújításának ügye, akkor a Fidesz-KDNP arra kéri a kormányt, vegye kézbe a felújítást, a főpolgármester azt mondta, ez „vaskos önleleplezés”, ugyanis ebből a kormányzati szándékból az derül ki, hogy tulajdonképpen nem is sürgős a kormányzatnak a felújítás. Szerinte, ha átvennék a hidat, akkor a közbeszerzést leghamarabb fél év múlva tudnák kiírni. A főpolgármester szerint ráadásul úgy látszik pénz is van a munkálatokra, nem csak az a 6 milliárd, amit a kormányzat a fővárosnak ígért.

Karácsony azt is elmondta a híd felújításáról, hogy a műszaki dokumentáció kész, a BKK fogja kiírni a közbeszerzést, egyelőre nem tudni, pontosan mikor. Az ATV-nek azt mondta, ahogy a kormány viselkedik az ügyben, egyértelműen arra utal, hogy politikai céljai vannak: vagyis azt szeretnék láttatni, hogy az új vezetés nem képes sikeresen működni.