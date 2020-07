Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket.","shortLead":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében...","id":"20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152fc46-17cd-4ece-9f01-0730fa402e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","timestamp":"2020. július. 04. 13:24","title":"Földcsuszamlások, árvízek pusztítanak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30a6b43-a63e-46ce-a4fa-6d077f55f216","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég látványosan tette a dolgát a védelmi rendszer.","shortLead":"Elég látványosan tette a dolgát a védelmi rendszer.","id":"20200705_bekapcsolt_a_benzinkut_tuzoltoberendezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a30a6b43-a63e-46ce-a4fa-6d077f55f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb577be-bc75-44ac-8e46-6be6caec0e53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_bekapcsolt_a_benzinkut_tuzoltoberendezese","timestamp":"2020. július. 05. 08:22","title":"Véletlenül bekapcsolt egy benzinkút tűzoltóberendezése, beterített mindent a hab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","shortLead":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","id":"20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc1456-9f89-4514-8d9c-5a066d44571a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","timestamp":"2020. július. 04. 11:59","title":"Szinte minden állami reklámköltés NER-cégekhez kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","shortLead":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","id":"20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4091089-0ccb-4677-aa77-f3cf9ce4082f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","timestamp":"2020. július. 04. 04:57","title":"Magyarországon újították fel ezt a 60 éves remek Alfa Romeo Spidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója azt pedzegette a sajtótájékoztatóján, hogy a kormánynak kézbe kellene vennie a Lánchíd felújítását és annak a felelősségét.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója azt pedzegette a sajtótájékoztatóján, hogy a kormánynak kézbe kellene vennie...","id":"20200703_hollik_lanchid_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e0bb58-7944-413a-aa39-986db0dc0846","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_hollik_lanchid_fidesz","timestamp":"2020. július. 03. 18:57","title":"Hollik: Arra kérheti a Fidesz-KDNP a kormányt, hogy vegye át a Lánchíd felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédség megmutatta az egyik Németországban gyártott harckocsit, amit nemsokára Magyarországra szállítanak.","shortLead":"A honvédség megmutatta az egyik Németországban gyártott harckocsit, amit nemsokára Magyarországra szállítanak.","id":"20200703_honvedseg_leopard2a4_tank_harckocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0bf714-ad35-48b5-8109-810528aaffdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_honvedseg_leopard2a4_tank_harckocsi","timestamp":"2020. július. 03. 17:34","title":"Megmutatta a honvédség az első magyar Leopard tankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Melyek az azonosságok és melyek a különbségek a Kádár- és az Orbán-rendszer között? Egyáltalán: rendszer-e Orbáné? Mi Orbán legnagyobb szerencséje és mi a legnagyobb kihívás, amivel most szembekerült? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Melyek az azonosságok és melyek a különbségek a Kádár- és az Orbán-rendszer között? Egyáltalán: rendszer-e Orbáné? Mi...","id":"20200704_Fulke_Orban_tudatosan_jatszik_ra_a_kadari_reflexekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a93301-52c0-4c49-96e1-12844ae629a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Fulke_Orban_tudatosan_jatszik_ra_a_kadari_reflexekre","timestamp":"2020. július. 04. 14:00","title":"Fülke: „Orbán tudatosan játszik rá a kádári reflexekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","shortLead":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","id":"20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb3adb5-73ef-43df-84e1-48d09db51df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","timestamp":"2020. július. 03. 18:19","title":"Putyin aláírta az elnöki rendeletet, már nincs akadálya, hogy 2036-ig álljon Oroszország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]