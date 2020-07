Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy embert lábon szúrtak, civil ruhás rendőrök mentették meg.","shortLead":"Egy embert lábon szúrtak, civil ruhás rendőrök mentették meg.","id":"20200711_Tobb_szaz_tunteto_probalt_bejutni_a_szerb_parlament_epuletebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e8a6a-500c-460d-802c-94f0f7776765","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Tobb_szaz_tunteto_probalt_bejutni_a_szerb_parlament_epuletebe","timestamp":"2020. július. 11. 08:24","title":"Több száz tüntető próbált bejutni a szerb parlament épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4ac4d1-7f60-43c5-bafb-3cfc03ecbd36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De akkor sem örült volna, ha nem vegán.","shortLead":"De akkor sem örült volna, ha nem vegán.","id":"20200710_Gyikfejet_talalt_a_bolognai_szoszban_egy_vegan_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d4ac4d1-7f60-43c5-bafb-3cfc03ecbd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c39481-9887-4813-aa79-cc57f11e6f0c","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Gyikfejet_talalt_a_bolognai_szoszban_egy_vegan_no","timestamp":"2020. július. 10. 12:31","title":"Gyíkfejet talált a bolognai szószban egy vegán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","shortLead":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","id":"20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ab889-f4c6-4bc9-bc66-352f22e8ad6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. július. 10. 12:37","title":"Luxus Land Rovereket kaptak a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","shortLead":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","id":"20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da8b231-ca94-40a3-a1b8-ae006d2a050b","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","timestamp":"2020. július. 10. 07:58","title":"Majdnem egymilliárdra büntette a GVH az Alza.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak a kivitelezőktől némi nehezítést: 500 méteren 5 dombra kell feltekerni. A hatóságok szerint direkt így akarták megcsinálni.","shortLead":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak...","id":"20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca4e0d-e96f-49aa-bb84-d5f75328be7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","timestamp":"2020. július. 09. 21:01","title":"Öt dombot is beleépítettek egy kerékpárútba Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","shortLead":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","id":"20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdc7f65-f317-4267-9bed-c782bdab2fff","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","timestamp":"2020. július. 10. 05:11","title":"Már nem kell karanténba mennie azoknak, akik Magyarországról Angliába utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól alakulnak az első oroszországi koronavírus-vakcina klinikai tesztjei: a kísérletben résztvevők mindegyikénél kialakult a vírus elleni immunitás.","shortLead":"Jól alakulnak az első oroszországi koronavírus-vakcina klinikai tesztjei: a kísérletben résztvevők mindegyikénél...","id":"20200710_oroszorszag_oroszok_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5728320f-d5fe-4189-bbac-d574b198da31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_oroszorszag_oroszok_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. július. 10. 17:03","title":"Úgy tűnik, működik az orosz koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon vezetősége szerint a TikTok nem biztonságos, ezért arra kérik az alkalmazottakat, hogy töröljék le az appot a telefonjukról.","shortLead":"Az Amazon vezetősége szerint a TikTok nem biztonságos, ezért arra kérik az alkalmazottakat, hogy töröljék le az appot...","id":"20200710_tiktok_torlese_amazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c50653d-5564-4940-8c9b-75290aca8c2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_tiktok_torlese_amazon","timestamp":"2020. július. 10. 21:11","title":"A TikTok törlésére kérik a dolgozókat az Amazonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]