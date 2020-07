Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83195154-7230-4c34-8047-d5798d0024bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kétüléses roadstert terveztek a cseh autógyártó gyakornokai házi feladatként.","shortLead":"Egy kétüléses roadstert terveztek a cseh autógyártó gyakornokai házi feladatként.","id":"20200709_A_legizgalmasabb_Skoda_lenne_a_Slavia_de_nem_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83195154-7230-4c34-8047-d5798d0024bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2df9c5-b992-47e4-ade0-33cfa5de6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_A_legizgalmasabb_Skoda_lenne_a_Slavia_de_nem_lesz","timestamp":"2020. július. 10. 09:18","title":"A legizgalmasabb új Skoda lenne a Slavia, de nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most hirdettek kivitelezőt. ","shortLead":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most...","id":"20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd791e8-21a3-4d03-9646-d1e214b39a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","timestamp":"2020. július. 09. 15:00","title":"Startol a kerékpárút nélküli kerékpáros túraközpont építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orvosokkal közös érdekeltsége lett a milliárdos családjának.","shortLead":"Orvosokkal közös érdekeltsége lett a milliárdos családjának.","id":"202028_miskolci_sebeszeti_ingatlanfejleszto_a_leisztinger_csaladban_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c755d-c8a9-440f-9196-952bc235fd80","keywords":null,"link":"/360/202028_miskolci_sebeszeti_ingatlanfejleszto_a_leisztinger_csaladban_marad","timestamp":"2020. július. 09. 18:00","title":"Ingatlanfejlesztés és foci után a sebészetbe is belekóstol Leisztinger Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint jön a járvány második hulláma, de nem nyáron. Azt mondja, az elsőben elrendelt korlátozásokat még egyszer nagyon nehéz lenne kivitelezni, egyrészt, mert az emberektől nehéz elvárni a korábbi fegyelmezettséget, másrészt a gazdaságot, a munkahelyeket rendkívül veszélyeztetné. Meggondolandónak tartja, hogy óvatos, folyamatos őrködéssel csökkentsék a járvány újabb felvonásának hatását.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint jön a járvány második hulláma, de nem nyáron. Azt mondja, az elsőben elrendelt...","id":"20200710__Merkely_Bela_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6427857-fea5-4106-99fb-cc4f2534a0f3","keywords":null,"link":"/360/20200710__Merkely_Bela_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 10. 13:00","title":"\"Nem lehet az életünket úgy leélni, hogy mindentől félünk\" – Merkely Béla a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","shortLead":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","id":"20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ab889-f4c6-4bc9-bc66-352f22e8ad6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. július. 10. 12:37","title":"Luxus Land Rovereket kaptak a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","shortLead":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","id":"20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7517df0-ea5b-4182-b9c4-45c61064648d","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","timestamp":"2020. július. 11. 10:00","title":"Több órás a sor a magyar-horvát határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állampusztai börtön lovardájából lépett meg egy rab a múlt szombaton. Azóta elkapták, és már el is ítélték.","shortLead":"Az állampusztai börtön lovardájából lépett meg egy rab a múlt szombaton. Azóta elkapták, és már el is ítélték.","id":"20200710_rab_szokes_szallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200a74d-eb9a-4583-afce-f9607c54a470","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_rab_szokes_szallo","timestamp":"2020. július. 10. 12:17","title":"Álnéven jelentkezett be egy szállóba a szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad95468-7b3d-49df-b6ee-a7bf0bdbf63e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lengyel Fiorella hiába mondott fel budapesti munkahelyén és költözött Ausztriába, zaklatója oda is követte.","shortLead":"Lengyel Fiorella hiába mondott fel budapesti munkahelyén és költözött Ausztriába, zaklatója oda is követte.","id":"20200710_Hat_eve_kinezett_egy_not_azota_zaklatja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad95468-7b3d-49df-b6ee-a7bf0bdbf63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f298ad6-1313-42cc-8d8d-acb53e6aa5ed","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Hat_eve_kinezett_egy_not_azota_zaklatja__video","timestamp":"2020. július. 10. 06:04","title":"Hat éve kinézett egy nőt, azóta zaklatja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]