Magyarországra leginkább olyan környező országokból került be a koronavírus, ahol emelkedett a fertőzések száma, mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője pénteken a közmédiában.

Lakatos Tibor hozzátette, hogy az operatív törzs csütörtöki ülésén tárgyalták meg a szomszédos országokban kialakult helyzetet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) azt a feladatot kapta, állítsanak össze egy javaslatcsomagot, hogy milyen intézkedésekkel tudják megakadályozni a vírus terjedésének újabb felfutását. Úgy tudja, ezt a javaslatcsomagot Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén áttanulmányozza, és a jövő héten várhatóak különböző intézkedések.

Lakatos Tibor megemlített egy Tolna megyei esetet, ahol egy esküvőre Ausztriából érkezett a tanú; tünetmentes volt, hazautazása után derült ki a betegsége. Ezt követően a nemzetközi jelzőrendszer értesítette az NNK-t, és 60 ember került megfigyelés alá; 14 napos karanténjuk hamarosan lejár.

Az ügyeleti központ vezetője kifejtette, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) információs hálózata lehetővé teszi az államok információcseréjét. Ezen a rendszeren keresztül Magyarország is értesítést kap, ha olyan fertőzöttet észlelnek, aki magyar állampolgárral került kapcsolatba, vagy Magyarországon tartózkodott. Ezután a magyar hatóságok is megteszik a szükséges intézkedéseket.

Lakatos kitért a mezőkövesdi általános iskolában történt megbetegedésekre is. Elmondása szerint egy fertőzött tanár tünetei ellenére bejárt dolgozni, részt vett egy tantestületi értekezleten és az évzáron is. Amikor diagnosztizálták a betegségét, a kontaktkutatás tárta fel a többi vele érintkezőt. Összesen 21 fertőzöttet találtak. A tanár egy másik településre is elment egy továbbképzésre, ahol 17 emberrel került kapcsolatba, de ott az eddigi adatok alapján senkinél nem diagnosztizálták a koronavírust.