Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake felidézését. Ebből az apropóból mutatunk róla néhány érdekességet.","shortLead":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake...","id":"20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b4c47-69ce-4efa-b44f-17d63a733181","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 19:03","title":"5 tény, amit biztosan nem tudott a világ legismertebb mobilos játékáról, a Snake-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","shortLead":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","id":"20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7bcb83-c386-4ef8-ab71-6adc610efd33","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 15. 10:26","title":"Meghosszabbítanák a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák neve és címe között letölthető táblázatban lehet böngészni. ","shortLead":"Az iskolák neve és címe között letölthető táblázatban lehet böngészni. ","id":"20200715_Osztol_491_intezmenyben_allhatnak_munkaba_iskolaorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50f8f41-1811-48af-ae5e-04a80589018a","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Osztol_491_intezmenyben_allhatnak_munkaba_iskolaorok","timestamp":"2020. július. 15. 12:23","title":"Közzétették a listát: 491 intézményben állhatnak munkába iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","shortLead":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","id":"20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf39fc4b-de19-4923-8849-7f8efb8bf640","keywords":null,"link":"/elet/20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","timestamp":"2020. július. 15. 18:43","title":"Andrzej Duda 11 percig azt hitte, hogy az ENSZ főtitkárával beszél, pedig orosz telefonbetyárok voltak a vonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e712e9-2d73-4577-8472-32f4f4d12f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán bemutatta legújabb töltési technológiáját az Oppo, ami 125W-on képes teletölteni az akkumulátort.","shortLead":"Szerdán bemutatta legújabb töltési technológiáját az Oppo, ami 125W-on képes teletölteni az akkumulátort.","id":"20200715_21_perc_alatt_csurig_tolti_a_mobilt_az_Oppo_uj_gyorstoltoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e712e9-2d73-4577-8472-32f4f4d12f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0d736-3fef-4c3e-97d4-7e15613ecef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_21_perc_alatt_csurig_tolti_a_mobilt_az_Oppo_uj_gyorstoltoje","timestamp":"2020. július. 15. 18:03","title":"21 perc alatt tölti fel a mobilt az Oppo 125W-os gyorstöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok, a városállamban zajló jelenidejű politikai események számunkra is tanulságosak. Kialakulóban a kommunista kapitalizmus rendszere, és Magyarország is efelé sodródik. Pontosabban: efelé rángatja az országot a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Vélemény.","shortLead":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok...","id":"202028_szemetek_hongkongra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b666522e-a5d2-4e99-8bd9-8a6c884a33ec","keywords":null,"link":"/360/202028_szemetek_hongkongra","timestamp":"2020. július. 15. 17:00","title":"Révész Sándor: Épül a kommunista kapitalizmus, közös a sorsunk Hongkonggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","shortLead":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","id":"20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634d41-e0cf-45cf-9e06-403370e24ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","timestamp":"2020. július. 16. 06:41","title":"Videó: így száguld 330 km/h-val a Porsche nagy divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","id":"20200715_praga_vonat_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af9847f-527c-4a22-9506-fd1bbae09a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_praga_vonat_serult","timestamp":"2020. július. 15. 06:11","title":"Összeütközött két vonat Prága közelében, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]