[{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","shortLead":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","id":"20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264a02da-475d-4495-8e89-050c2f0c3efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","timestamp":"2020. július. 15. 19:08","title":"Megveszi a Spar a magyarországi Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok...","id":"20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed12dfc-5ad2-48f2-a3c0-00fc02a10dbd","keywords":null,"link":"/360/20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","timestamp":"2020. július. 16. 07:56","title":"Radar360: Obama és Gates is áldozata a hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt feljelentették és már rabosították is Paróczai Anikót, a Momentum kispesti képviselőjét. ","shortLead":"Becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt feljelentették és már rabosították is Paróczai Anikót...","id":"20200715_momentum_kispest_rabositas_paroczai_aniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d3813-98f5-46f6-b3f2-da54c4b68326","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_momentum_kispest_rabositas_paroczai_aniko","timestamp":"2020. július. 15. 15:27","title":"Rabosították a Momentum kispesti képviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen ellenőrizték a koronavírusos álhírekben rendre felbukkanó vuhani laboratóriumot és egyik projektjét. A fotóval két gond van: nem Vuhanban készült, és nem is a mostani járványt okozó vírus kapcsán. A rajta látható két nő közül pedig egyik sem Bill Gates felesége.","shortLead":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen...","id":"20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09574a5-6312-416e-9e04-f506168bc681","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","timestamp":"2020. július. 15. 09:03","title":"Terjed a \"hír\", hogy Obama, Fauci és Gates Kínával összefogva találták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye miatt, de azért nem lesz könnyű megfelelni az előírásoknak.","shortLead":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye...","id":"20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb4db30-4c2d-4edb-b366-2c842d5c594c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","timestamp":"2020. július. 16. 13:21","title":"A Red Bull szerint kemény lesz betartani a hungaroringi karanténszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24a5180-e29b-44d7-a660-3b13120e1c9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Brit brókerek vetették össze a világ nagyvárosait. Azt találták, hogy a kelet-európai városoknál nincs jobb hely a vállalkozásoknak.","shortLead":"Brit brókerek vetették össze a világ nagyvárosait. Azt találták, hogy a kelet-európai városoknál nincs jobb hely...","id":"20200716_legjobb_varosok_multiknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24a5180-e29b-44d7-a660-3b13120e1c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3195164d-6519-4049-b7b9-58787bae532b","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_legjobb_varosok_multiknak","timestamp":"2020. július. 16. 18:31","title":"Budapest a legalkalmasabb nagyváros a cégeknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","shortLead":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","id":"20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d413d-f118-484e-867e-c5b44f912f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","timestamp":"2020. július. 16. 21:39","title":"Megölte az anyját egy férfi Csorváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d3111-970e-458a-bb1d-beb1e07be8f5","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Tamás és István tizenkét éve alkot egy párt, tavaly novemberben pedig, nyílt örökbefogadás útján egy ikerpár szülei lettek. Nincs vele problémájuk, ha bárki meglepőnek találja a családjukat, de titkolózni soha nem akartak. Arról, hogy milyen adminisztratív kihívásokkal járt a két – most már hét hónapos – baba érkezése, és hogy mennyire elfogadó a társadalom, ha nem hagyományos szülői felállással találkozik, otthonukban meséltek a hvg.hu-nak.","shortLead":"Tamás és István tizenkét éve alkot egy párt, tavaly novemberben pedig, nyílt örökbefogadás útján egy ikerpár szülei...","id":"20200715_Szivarvanycsalad_orokbefogadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751d3111-970e-458a-bb1d-beb1e07be8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f15226-4bd2-4a79-a458-635756c234c4","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Szivarvanycsalad_orokbefogadas","timestamp":"2020. július. 15. 06:30","title":"Mi is egy átlagos család vagyunk, csak nálunk két apuka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]