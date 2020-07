Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","id":"20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833bd504-dc32-4345-a846-94f322e7c14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","timestamp":"2020. július. 26. 06:41","title":"112 millió forintot kérnek ezért az alig használt 22 éves Subaruért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd9b49d-e4d2-474a-8b66-be95177a2290","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallgatva az idők szavára, kétkijelzős Chromebookon dolgozik a Google, bár egyelőre még csak egyfajta koncepcióról beszélhetünk.","shortLead":"Hallgatva az idők szavára, kétkijelzős Chromebookon dolgozik a Google, bár egyelőre még csak egyfajta koncepcióról...","id":"20200725_ketkijelzos_erintokepernyos_chromebook_microsoft_surface_neo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd9b49d-e4d2-474a-8b66-be95177a2290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a0b9a7-e5ff-4334-a166-b0b8e5376fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200725_ketkijelzos_erintokepernyos_chromebook_microsoft_surface_neo","timestamp":"2020. július. 25. 12:03","title":"Kétképernyős laptoppal állhat elő a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Húsz négyzetméteren égett egy ajkai idősotthon tetőszerkezete.","shortLead":"Húsz négyzetméteren égett egy ajkai idősotthon tetőszerkezete.","id":"20200726_ajka_idosotthon_napelem_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf404a4-e041-4f3a-b00b-64587583a8ec","keywords":null,"link":"/elet/20200726_ajka_idosotthon_napelem_tuz","timestamp":"2020. július. 26. 14:32","title":"Kigyulladt egy ajkai idősotthon tetején a napelem, 45 embernek kellett elhagynia az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap is esni fog.","shortLead":"Vasárnap is esni fog.","id":"20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff69028-a48d-4122-89ea-909b41318905","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2020. július. 25. 08:09","title":"Felhőszakadás, zivatar - riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív eredményt kapott.","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök szombaton világgá kürtölte, hogy három pozitív koronavírus-teszt után végre negatív...","id":"20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771960-e420-4c9a-bfa3-c0ed76da2678","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Bolsonaro_addig_tesztelt_mig_negativ_nem_lett","timestamp":"2020. július. 25. 20:03","title":"Bolsonaro addig tesztelt, míg negatív nem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","shortLead":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","id":"20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6203513-fd61-41e9-93f9-1cca30ef9d52","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","timestamp":"2020. július. 25. 19:58","title":"Szobrot kapott Csukás István Balatonszárszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebafd9-643f-44e1-87d7-e65a4e8520a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy forró levegővel teli léggömbbel ütközhetett a gép.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy forró levegővel teli léggömbbel ütközhetett a gép.","id":"20200725_Hazra_zuhant_egy_kis_gep_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ebafd9-643f-44e1-87d7-e65a4e8520a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c0aff-0379-4e55-9154-af35d38a3d86","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Hazra_zuhant_egy_kis_gep_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 25. 20:29","title":"Házra zuhant egy kisrepülő Németországban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06d061f-1254-456c-9950-27e4470d1848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó összetört, nem sérült meg senki.","shortLead":"Az autó összetört, nem sérült meg senki.","id":"20200725_Megpordult_egy_Maserati_a_vizes_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e06d061f-1254-456c-9950-27e4470d1848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e8ca5e-73a7-43db-97af-fec93839ac8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Megpordult_egy_Maserati_a_vizes_autopalyan","timestamp":"2020. július. 25. 12:56","title":"Megpördült egy Maserati a vizes M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]