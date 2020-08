Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1ca801e-c384-43fe-b55b-b4f8d1e82d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz lesz megkülönböztetni a tünetek alapján az influenzás, a náthavírusos és a koronavírusos megbetegedésekben szenvedőket.","shortLead":"Nehéz lesz megkülönböztetni a tünetek alapján az influenzás, a náthavírusos és a koronavírusos megbetegedésekben...","id":"20200811_koronavirusjarvany_masodik_hullam_mas_lesz_mint_az_elso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ca801e-c384-43fe-b55b-b4f8d1e82d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd456b03-65c8-4b31-b711-a208267431da","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_koronavirusjarvany_masodik_hullam_mas_lesz_mint_az_elso","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:17","title":"Nagyon más lehet a koronavírus-járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cihanouszkaja 10 százalékot sem ért el az adatok szerint.","shortLead":"Cihanouszkaja 10 százalékot sem ért el az adatok szerint.","id":"20200810_Feherorosz_elnokvalasztas_Brutalis_folennyel_nyert_Lukasenka_az_elozetes_eredmenyek_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51678c32-c740-42eb-a242-7b50c9c1469d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Feherorosz_elnokvalasztas_Brutalis_folennyel_nyert_Lukasenka_az_elozetes_eredmenyek_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:38","title":"Fehérorosz elnökválasztás: brutális fölénnyel nyert Lukasenka az előzetes eredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 45 szíriai állampolgár van a halottak között.","shortLead":"Mintegy 45 szíriai állampolgár van a halottak között.","id":"20200810_Sok_kulfoldi_munkas_es_sofor_van_a_bejruti_robbanas_aldozatai_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b603fb-8617-4549-8bb0-a23c54c3c264","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Sok_kulfoldi_munkas_es_sofor_van_a_bejruti_robbanas_aldozatai_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 10. 05:17","title":"Sok külföldi munkás és sofőr van a bejrúti robbanás áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt a 70-80-as években szó szerint egy fél ország ült. A villamosmérnök végzettségű, jégkorong-válogatott játékosból az ország kvízmesterré avanzsált Egri János szerint bár a televíziók szerepe megváltozott, ma is volna igény hagyományos műveltségi vetélkedőkre. Szerinte elképzelhetetlen lett volna olyan csalás ezeken, mint amit a Kvíz című HBO-sorozat bemutat. Az egykori tévést ma is megismerik az utcán, és mind a mai napig elhangzik az „átnyújtok egy hangszórót” ikonikussá vált mondata a környezetében. Kifejezetten aktív a 84. évében is, teniszezik, jégkorongozik, továbbá ismert műgyűjtő: ebben az emberi kapcsolatokat értékeli leginkább. Interjú.","shortLead":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt...","id":"20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4803c38-9b1d-45ee-9068-bde0888889b2","keywords":null,"link":"/elet/20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:30","title":"Egri János: „Ha nem 18 órában menne a propaganda, csak 12-ben, máris volna hat óra jó műsorokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bad2d57-02e4-4d76-875e-d8b7f797826a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új modellek gyorsulása csak messze 300 km/h felett ér véget.","shortLead":"Az új modellek gyorsulása csak messze 300 km/h felett ér véget.","id":"20200811_a_maserati_leleplezte_eddigi_leggyorsabb_szedanjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bad2d57-02e4-4d76-875e-d8b7f797826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd5d0b0-8a6a-4f01-90d7-14c0886a1bd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_a_maserati_leleplezte_eddigi_leggyorsabb_szedanjait","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:21","title":"A Maserati leleplezte eddigi leggyorsabb szedánjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafd7646-277c-44fa-9637-54de3eb10765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen vesztették el munkájukat és ezzel jövedelmüket. Az örömlányok között sok a kelet-európai nő, legtöbbjük Romániából érkezett. ","shortLead":"Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen...","id":"20200809_Oromlanyok_tuntetnek_Nemetorszagban_a_koronaviruskorlatozasok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafd7646-277c-44fa-9637-54de3eb10765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80743-9d51-4d6e-9f97-6719d24fb947","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Oromlanyok_tuntetnek_Nemetorszagban_a_koronaviruskorlatozasok_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:27","title":"Örömlányok tüntetnek Németországban a koronavírus-korlátozások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóhírek szerint a Twitter is érdeklődik a kínai tulajdonú TikTok iránt. A mikroblog-szolgáltató az ügylettel váratlanul komoly előnyhöz juthatna az örök riválissal, a Facebookkal szemben.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a Twitter is érdeklődik a kínai tulajdonú TikTok iránt. A mikroblog-szolgáltató az ügylettel...","id":"20200810_twitter_donald_trump_tiktok_eladas_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34270981-0bf1-47a2-ad18-571a42e44a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_twitter_donald_trump_tiktok_eladas_microsoft","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:03","title":"Nesze neked, Facebook: még a végén a Twitter halássza el a TikTokot a Microsoft orra elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3d1dc0-0192-42ab-ae0e-b049cb55b90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges szemüveg egy postaládában hevert. Közel 6 millió forintot érhet.","shortLead":"A különleges szemüveg egy postaládában hevert. Közel 6 millió forintot érhet.","id":"20200810_gandhi_arveres_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3d1dc0-0192-42ab-ae0e-b049cb55b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fb8904-f48a-445d-9533-5333cf094e55","keywords":null,"link":"/elet/20200810_gandhi_arveres_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:45","title":"Elárverezik Gandhi egyik első szemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]