[{"available":true,"c_guid":"54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra jutó új esetszám, mint amennyi nálunk a csúcsadat volt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra...","id":"20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b00d61e-3fec-46e0-affd-24c2e270bd15","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","timestamp":"2020. július. 05. 18:16","title":"Merkely: Akinek nem muszáj, ne utazzon külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","shortLead":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","id":"20200705_Audi_RS3_Nurburgring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2311e682-dbae-4efc-a94b-4ef6d9e8c33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Audi_RS3_Nurburgring","timestamp":"2020. július. 05. 11:20","title":"450 lóerős lehet az új Audi RS3? - Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","shortLead":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","id":"20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27c0632-3a98-443b-81ac-0cc288c52754","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy a vezető egyben tulajdonosa a berendezések üzembehelyezésével megbízott cégnek.","shortLead":"Kiderült, hogy a vezető egyben tulajdonosa a berendezések üzembehelyezésével megbízott cégnek.","id":"20200705_ott_one_martonicz_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e75e2ef-78ed-42e1-8a3b-e521bd73cfc7","keywords":null,"link":"/kkv/20200705_ott_one_martonicz_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. július. 05. 16:24","title":"Lélegeztetőgépek: cikkünk nyomán menesztik az OTT-ONE felügyelőbizottsági tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","id":"20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa3147e-bb28-45a8-834e-187f3a6c07c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Tizenhárom fős magyar társaság tartotta el magát nők prostitúcióra kényszerítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30a6b43-a63e-46ce-a4fa-6d077f55f216","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég látványosan tette a dolgát a védelmi rendszer.","shortLead":"Elég látványosan tette a dolgát a védelmi rendszer.","id":"20200705_bekapcsolt_a_benzinkut_tuzoltoberendezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a30a6b43-a63e-46ce-a4fa-6d077f55f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb577be-bc75-44ac-8e46-6be6caec0e53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_bekapcsolt_a_benzinkut_tuzoltoberendezese","timestamp":"2020. július. 05. 08:22","title":"Véletlenül bekapcsolt egy benzinkút tűzoltóberendezése, beterített mindent a hab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké a főszerep.","shortLead":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké...","id":"20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf5d54-4e5d-4a1d-8577-d470896e3eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","timestamp":"2020. július. 06. 09:00","title":"A motoros rendőrök is komoly bírságot szabhatnak ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen viszont inkább elkerülték a plázákat.","shortLead":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen...","id":"20200706_Plaza_magyarok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8702434-c6a6-4ed2-82cc-52496be1784d","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Plaza_magyarok_jarvany","timestamp":"2020. július. 06. 09:16","title":"Vidéken úgy plázáztak a magyarok, mintha nem is lett volna koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]