[{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányközeli bulvársajtó arról írt, hogy Friderikusz Sándor költözik, és anyagi gondjai vannak. A műsorvezető úgy érezte, tiszta vizet kell önteni a pohárba.","shortLead":"A kormányközeli bulvársajtó arról írt, hogy Friderikusz Sándor költözik, és anyagi gondjai vannak. A műsorvezető...","id":"20200812_Friderikusz_Sandor_New_York","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3f2760-c730-4f9d-bec6-a2f1c14fc8df","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Friderikusz_Sandor_New_York","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:49","title":"Friderikusz közölte: nem költözik New Yorkba, viszont perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kinevezettek egyike a pénzügyminisztériumot vezeti majd.","shortLead":"A kinevezettek egyike a pénzügyminisztériumot vezeti majd.","id":"20200812_sri_lanka_elnok_rokon_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35356ffe-1801-47a8-bd6c-c14a36437670","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_sri_lanka_elnok_rokon_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:29","title":"A saját rokonait ülteti a miniszteri székekbe Srí Lanka új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt is feltűnik a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Itt is feltűnik a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200814_Az_allame_lett_a_sarmelleki_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe180fdb-c81e-46a8-a82a-6a97a6e5b1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Az_allame_lett_a_sarmelleki_repuloter","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:15","title":"Az államé lett a sármelléki repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7e85b4-c6bf-49ee-95c6-f8b26afab9c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felkérést azzal utasították el, hogy tagjaik nem a zenélésből élnek, más zenekarnak jobban kellhet a pénz.","shortLead":"A felkérést azzal utasították el, hogy tagjaik nem a zenélésből élnek, más zenekarnak jobban kellhet a pénz.","id":"20200813_raktarkoncert_black_bartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f7e85b4-c6bf-49ee-95c6-f8b26afab9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7e3b36-492e-4470-aaea-ee5af533601d","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_raktarkoncert_black_bartok","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:20","title":"Egy együttes máris nemet mondott: nem tart raktárkoncertet a Black Bartók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","id":"20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962e6fe-7cf8-4eb5-bf09-ef413b62479a","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:56","title":"A Diana-musicalt a Broadway előtt mutatja be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Los Angelesben élő ausztrál rockzenész honlapján válaszolt egy, a cancel culture kapcsán feltett rajongói kérdésre.



","shortLead":"A Los Angelesben élő ausztrál rockzenész honlapján válaszolt egy, a cancel culture kapcsán feltett rajongói kérdésre.



","id":"20200813_Nick_Cave_A_politikai_korrektseg_a_vilag_legszomorubb_vallasa_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6932c0a7-a2d8-408d-b52d-589ab6510d68","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Nick_Cave_A_politikai_korrektseg_a_vilag_legszomorubb_vallasa_lett","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:01","title":"Nick Cave: „A politikai korrektség a világ legszomorúbb vallása lett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság budapesti irodájának egyik dolgozója megfertőződött. Szerdán minden érintett munkavállalót letesztelnek, az irodát pedig fertőtlenítik.","shortLead":"A légitársaság budapesti irodájának egyik dolgozója megfertőződött. Szerdán minden érintett munkavállalót letesztelnek...","id":"20200812_Koronavirus_Wizz_Air_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964fb132-f96a-4f0b-8501-15c1955eba56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Koronavirus_Wizz_Air_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:55","title":"Koronavírusos a Wizz Air egyik budapesti dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 20,8 millió fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma egy nap alatt 6 ezerrel emelkedett, a gyógyultaké 166 ezerrel.","shortLead":"Eddig 20,8 millió fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma egy nap alatt 6 ezerrel emelkedett, a gyógyultaké 166...","id":"20200814_koronavirus_21_millio_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf05b35-9314-48ee-8ba0-032cb335978d","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_koronavirus_21_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:03","title":"286 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]