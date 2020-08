Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német Wirecard korábbi vezetőjét majdnem az egész világon körözik, az ázsiai üzletág korábbi vezetője pedig természetes úton, vérmérgezésben meghalt.","shortLead":"A német Wirecard korábbi vezetőjét majdnem az egész világon körözik, az ázsiai üzletág korábbi vezetője pedig...","id":"20200813_Halaleset_nemzetkozi_korozes_tovabb_dagad_a_Wirecardbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70ef286-895e-4293-9421-1e38222fcda2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Halaleset_nemzetkozi_korozes_tovabb_dagad_a_Wirecardbotrany","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:27","title":"Haláleset, nemzetközi körözés: lassan filmbe illő a Wirecard-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538ddee7-46d1-4a32-9024-110efa39785d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több, mint 2 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 350 km/h-t. ","shortLead":"Az újdonság alig több, mint 2 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 350 km/h-t. ","id":"20200813_1600_kilometeres_hatotav_5_perces_toltes_villanymotoros_uj_hiperautot_lepleztek_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538ddee7-46d1-4a32-9024-110efa39785d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b07c46-f1fd-4a0f-a9a3-66408d9d904b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_1600_kilometeres_hatotav_5_perces_toltes_villanymotoros_uj_hiperautot_lepleztek_le","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:05","title":"1600 kilométeres hatótáv, 5 perces töltés: villanymotoros új hiperautót lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb97645-f129-4a78-993a-27135c1b172b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most a második rész húzható be fizetés nélkül, néhány nap múlva pedig a harmadik lesz ingyenesen letölthető a Quake-szériából.","shortLead":"Most a második rész húzható be fizetés nélkül, néhány nap múlva pedig a harmadik lesz ingyenesen letölthető...","id":"20200814_bethesda_quake_ii_letoltes_ingyen_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cb97645-f129-4a78-993a-27135c1b172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3874c0f-4c84-4153-a8c3-45aae18b90dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_bethesda_quake_ii_letoltes_ingyen_jatek","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:33","title":"Nem árt sietni, holnap estig ingyen tölthető a videojátékok egyik legjobbja, a Quake II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","shortLead":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","id":"20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5789f9d1-8866-44a0-be16-e3646e618533","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:50","title":"Közel 8 ezer magyar hajléktalan mondta el, hogy milyen körülmények között él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb2573-8fa3-40d0-8641-a3ed21613293","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező 88 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük A tizedes meg a többiekből azt a szállóigévé vált mondatot, hogy az oroszok már a spájzban vannak.","shortLead":"A rendező 88 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük A tizedes meg a többiekből azt a szállóigévé vált mondatot...","id":"20200814_Meghalt_Bacskai_Lauro_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb2573-8fa3-40d0-8641-a3ed21613293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e62c377-67a5-4edf-a761-b72a4eab0de0","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Meghalt_Bacskai_Lauro_Istvan","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:25","title":"Meghalt Bácskai Lauró István, a Keménykalap és krumpliorr rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden meglephették a Fidesz országos vezetését a választókerületi elnökről szóló szavazással.","shortLead":"Szegeden meglephették a Fidesz országos vezetését a választókerületi elnökről szóló szavazással.","id":"20200813_szeged_valasztokerulet_bodo_imre_bartok_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0df3cc0-5a33-44fc-bfbb-16232d6c3a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_szeged_valasztokerulet_bodo_imre_bartok_csaba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:11","title":"Azt állította, Orbán Viktor kinevezte választókerületi elnöknek, helyben viszont leszavazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mondat a Sátántangóból származik, görögre Ioanna Avramidou fordította.","shortLead":"A mondat a Sátántangóból származik, görögre Ioanna Avramidou fordította.","id":"20200813_krasznahorkai_dijnyertes_mondat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07462fd9-b486-4571-85cd-406b88ac44e2","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_krasznahorkai_dijnyertes_mondat","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:33","title":"Krasznahorkai írta az év legfontosabb mondatát a görög Literature szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A nyitottság egyenlő a szabadsággal, a befogadással, az életigenléssel, a sokféleség támogatásával, a rugalmas hozzáállással, a részvétellel, az elfogadással. Ezek a fogalmak hozzásegítenek, hogy nagyobb eséllyel találjuk meg a nekünk szóló lehetőségeket.","shortLead":"A nyitottság egyenlő a szabadsággal, a befogadással, az életigenléssel, a sokféleség támogatásával, a rugalmas...","id":"20200814_Milyen_ajtokat_tarhat_ki_ha_nyitottak_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b7b379-c75e-490b-b65e-46e2d5f05e0f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200814_Milyen_ajtokat_tarhat_ki_ha_nyitottak_vagyunk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:16","title":"Milyen ajtókat tárhat ki, ha nyitottak vagyunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]