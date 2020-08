Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Eurostat adataira hivatkozva azt mondta Rétvári Bence, hogy nőtt Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma. A javuló adatok többek között a mindennapos testnevelésnek és a menzareformnak is köszönhetőek szerinte.","shortLead":"Az Eurostat adataira hivatkozva azt mondta Rétvári Bence, hogy nőtt Magyarországon az egészségben eltöltött évek száma...","id":"20200813_retvari_eurostat_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc58a8f-05aa-4db9-87ba-d12d362644b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_retvari_eurostat_egeszsegugy","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:46","title":"Rétvári szerint beérett a chipsadó és a mindennapos testnevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak, koronavírus-fertőzötten térnek haza onnan fiatalok.","shortLead":"Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma, több ország pedig jelezte Zágrábnak...","id":"20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed7c7a-47a6-4f87-adc3-72bd64826da6","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szlovenia_Horvatorszagban_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:52","title":"Szlovénia vörös listára teheti Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus terjedésének is gátat szabjanak. ","shortLead":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus...","id":"20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7ba4a7-301a-4082-9d05-940761c83756","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:58","title":"Nem vacakoltak holmi raktárkoncertekkel, szeparált nézőtéren buliztak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c69686a-1641-42be-8e45-907b60f73d29","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A papírformát igazolva Kamala Harris kaliforniai szenátort választotta alelnökjelöltjének a demokrata Joe Biden, aki Barack Obama volt alelnöként a női Obamaként emlegetett politikus mellett döntött. Ha novemberben nyernek, akkor Harris előtt megnyílik az út, hogy az első nő legyen az USA elnöki posztján, de addig is befolyásolhatja a demokrata párt politikai irányát.","shortLead":"A papírformát igazolva Kamala Harris kaliforniai szenátort választotta alelnökjelöltjének a demokrata Joe Biden, aki...","id":"20200812_Nehez_napok_ejszakai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c69686a-1641-42be-8e45-907b60f73d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c910f83-2bae-480e-bf72-edfbe072c6f3","keywords":null,"link":"/360/20200812_Nehez_napok_ejszakai","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:20","title":"Az USA legfontosabb alelnöke, majd első elnöknője lehet Kamala Harris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kilenc tipp és egy elgondolkodtató ábra a gyereknevelésről a 44 kommunikációs modell című könyvből.","shortLead":"Kilenc tipp és egy elgondolkodtató ábra a gyereknevelésről a 44 kommunikációs modell című könyvből.","id":"20200812_Hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_Akar_van_sajatunk_akar_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d9214-4ec5-4427-bdd8-1460a3433f1c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200812_Hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_Akar_van_sajatunk_akar_nincs","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:15","title":"Hogyan beszéljünk a gyerekekkel? Akár van sajátunk, akár nincs...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző előrejelzéshez képest nagyobb keresletcsökkenést vár az OPEC. Arra számítanak, a kereslet 2021-ben már nőni fog, de nem éri el a 2019-es szintet.","shortLead":"Az előző előrejelzéshez képest nagyobb keresletcsökkenést vár az OPEC. Arra számítanak, a kereslet 2021-ben már nőni...","id":"20200812_Az_OPEC_csokkentette_olajkeresleti_elorejelzeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a7aa5-c829-42ea-b4c9-39bbc550e706","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Az_OPEC_csokkentette_olajkeresleti_elorejelzeset","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:15","title":"Az OPEC szerint a korábban vártnál kevesebb olaj fog fogyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a kereslet. ","shortLead":"Nagyon megugrott a kereslet. ","id":"20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd090d69-0f59-4d84-9e1a-b81c2614e26a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:48","title":"Egy hónapra vesz ki nyaralót a Balatonnál a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei műszaki felvételik nagy vesztese a magyar gazdaság jövője lehet – áll az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) friss helyzetértékelésében.","shortLead":"Az idei műszaki felvételik nagy vesztese a magyar gazdaság jövője lehet – áll az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség...","id":"20200813_ejmsz_muszaki_szakok_felveteli_eredmenyek_termeszettudomanyos_kepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fbc86a-bc63-4494-8fb1-8dbcbab18a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_ejmsz_muszaki_szakok_felveteli_eredmenyek_termeszettudomanyos_kepzes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:03","title":"Mérnökök: Elszomorítók az idei felvételi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]