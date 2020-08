Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország területén szinte bárhol leszakadhat az ég.","shortLead":"Az ország területén szinte bárhol leszakadhat az ég.","id":"20200814_zivatar_vihar_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f9b4b6-7475-4651-a0ff-7c694c5afdd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_zivatar_vihar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:29","title":"Zivataros szombat jön, kiadták a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed10573-2e63-4793-ab1c-6098361a601b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia válogatott Samuel Umtiti jól van és nincsenek tünetei.","shortLead":"A francia válogatott Samuel Umtiti jól van és nincsenek tünetei.","id":"20200814_Koronavirus_Barcelona_vedo_Umtiti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ed10573-2e63-4793-ab1c-6098361a601b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e819dbce-d2f8-4071-8c3c-88e49f14a0a4","keywords":null,"link":"/sport/20200814_Koronavirus_Barcelona_vedo_Umtiti","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:59","title":"Koronavírusos lett a Barcelona védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban nőtt a megyében a fertőzöttek száma, a debreceni szennyvízben nőtt a koronavírus örökítőanyagának a mennyisége.","shortLead":"Az elmúlt időszakban nőtt a megyében a fertőzöttek száma, a debreceni szennyvízben nőtt a koronavírus örökítőanyagának...","id":"20200814_debrecen_idosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcf181-f9a7-43d6-a05f-bbd906d79d94","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_debrecen_idosotthon","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:57","title":"Lezárják a debreceni idősotthonokat a járványveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cdd194-3dfb-4a9d-84d8-89d762dcabd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rubik Ernő méltán népszerű játékával világszerte rendeznek versenyeket, de a vírusos időszak miatt ilyesmire most nincs lehetőség. A gyártó azonban kitalálta, hogyan tudná távolról, akár otthonról is versenyeztetni a kockajáték kedvelőit.","shortLead":"Rubik Ernő méltán népszerű játékával világszerte rendeznek versenyeket, de a vírusos időszak miatt ilyesmire most nincs...","id":"20200814_rubik_kocka_gocube_connected_cube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cdd194-3dfb-4a9d-84d8-89d762dcabd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bc1fde-fa87-4faa-bab7-e1acd7ecf6f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_rubik_kocka_gocube_connected_cube","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:03","title":"Jön a vírusos időkre kitalált Rubik-kocka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített NER-erkély – van miből válogatni, ha az elmúlt évek legmeghatározóbb építkezéseit és felújításait keressük Budapesten. Cikkünkben azt a tíz (plusz egy) projektet gyűjtöttük össze, ami a legjobban változtatott a főváros látképén az elmúlt évtizedben. Bár nemcsak rossz példák léteznek, az feltűnő, hogy a legvitatottabb építkezések nem a fővároshoz, hanem a kormányhoz köthetők. ","shortLead":"Város fölé magasodó felhőkarcoló, panorámás látképet eltakaró paplancsarnok, vagy világörökségi helyszínre épített...","id":"20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45c295d-113f-4f78-b0a6-8a9e82ce4815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72063e-6451-49e7-aa9b-d74ee54d1acc","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Felhokarcolo_NERerkely_es_gigastadion_igy_valtozott_meg_Budapest_latkepe","timestamp":"2020. augusztus. 15. 07:00","title":"Felhőkarcoló, NER-erkély és gigastadion: így változott meg 10 év alatt Budapest látképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők Lukasenka lemondását és új választás kiírását követelik.","shortLead":"A tüntetők Lukasenka lemondását és új választás kiírását követelik.","id":"20200814_Feherorosz_elnokvalasztas_sztrajk_az_uzemekben_utcara_vonultak_a_munkasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f10eac-1537-44c7-aa49-dfe4b990584c","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Feherorosz_elnokvalasztas_sztrajk_az_uzemekben_utcara_vonultak_a_munkasok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:41","title":"Fehérorosz elnökválasztás: sztrájk az üzemekben, utcára vonultak a munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","shortLead":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","id":"20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d74f3d9-ba4f-4a8a-a68b-45cafa1490fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:23","title":"A kirabolt Vajna Tímea hazatérhet Ibizáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0499c13b-3f75-43fb-8cfa-1c6fc51da27c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapatok várják a következő tesztelést. ","shortLead":"A csapatok várják a következő tesztelést. ","id":"20200815_Vizilabdazo_koronavirus_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0499c13b-3f75-43fb-8cfa-1c6fc51da27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3dca8-bfa7-4610-9c29-bc5b11ae18d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Vizilabdazo_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:52","title":"Egy egri és egy debreceni vízilabdázó is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]