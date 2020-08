Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f78c82c2-46a2-4f8c-879a-dcc9492edfff","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint az UV-zöld jégkaparó a tankfedélen, és közben legyen elég alkuképes az ára. Az első két kívánság most is teljesül, sőt megint minden szempontból nagyot lépett előre az Octavia. Kérdés, hogy a mostanra meglehetősen borsos árát hogyan értékeli a piac. ","shortLead":"Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint...","id":"20200815_uj_skoda_octavia_teszt_velemeny_menetproba_magyarok_golfja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78c82c2-46a2-4f8c-879a-dcc9492edfff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726a062b-b43b-415e-9e8b-6daa77b6463c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200815_uj_skoda_octavia_teszt_velemeny_menetproba_magyarok_golfja","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:00","title":"A magyarok Golfja – teszten az új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d86a9b-e82c-4d43-9bf3-91d91827df66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró német kupét a megtalálást követően eddig még le sem mosták.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró német kupét a megtalálást követően eddig még le sem mosták.","id":"20200816_poros_pajtalelet_98_kilometer_van_ebben_a_32_eves_mercedesben_ce_300","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d86a9b-e82c-4d43-9bf3-91d91827df66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1295e09-1289-4504-b12c-b2b56e0429c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200816_poros_pajtalelet_98_kilometer_van_ebben_a_32_eves_mercedesben_ce_300","timestamp":"2020. augusztus. 16. 06:41","title":"Poros pajtalelet: 98 kilométer van ebben a 32 éves Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6599807-cb53-4630-a015-52d042ef1163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük migránsok használták. ","shortLead":"Szerintük migránsok használták. ","id":"20200814_Otven_centis_alagut_hatarzar_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6599807-cb53-4630-a015-52d042ef1163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c157f7-627a-448c-aeb5-ace798887c76","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Otven_centis_alagut_hatarzar_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:17","title":"Ötvencentis alagutat talált a határzár alatt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ügyfelet két bank is elhajtott, mert élt a törlesztési halasztással.","shortLead":"Egy ügyfelet két bank is elhajtott, mert élt a törlesztési halasztással.","id":"20200814_Nem_kapott_babavaro_hitelt_mert_igenybe_vette_a_moratoriumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c9c6c2-4bbc-48a9-921a-bd624339f3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Nem_kapott_babavaro_hitelt_mert_igenybe_vette_a_moratoriumot","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:20","title":"Nem kapott babaváró hitelt, mert igénybe vette a moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek közülük a legerősebbek.","shortLead":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek...","id":"20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0ba644-67c6-4946-b895-8c97fe0cc466","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:03","title":"Melyik okostelefonos chipek most a leggyorsabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a dugó.","shortLead":"Több kilométeres a dugó.","id":"20200814_Hatos_karambol_a_Balaton_fele_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71125a49-8559-4c1e-9b36-8ee67307e84c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Hatos_karambol_a_Balaton_fele_az_M7esen","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:51","title":"Hatos karambol a Balaton felé az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17410db5-d059-4006-8f2e-bf5dcb25c375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben javában tart az amerikai-kínai kereskedelmi háború, az amerikai cégek nem szívesen mondanak le kínai üzleteikről. A Microsoft, amellett hogy élénken érdeklődik a TikTok iránt, annak is hangot adott, hogy nincsen szándékában kivonulni Kínából.","shortLead":"Miközben javában tart az amerikai-kínai kereskedelmi háború, az amerikai cégek nem szívesen mondanak le kínai...","id":"20200816_microsoft_kinai_piac_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17410db5-d059-4006-8f2e-bf5dcb25c375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526565a5-2786-4d3c-9011-78efe0c3a437","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_microsoft_kinai_piac_tiktok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 10:03","title":"Microsoft: nem megyünk el Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712cf229-d521-4d4e-b925-98b5aa00849e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök és fehérorosz hivatali partnere, Aljakszandr Lukasenka kifejezték meggyőződésüket, hogy hamarosan megoldást találnak minden problémára, amely az elmúlt időszakban felmerült Fehéroroszországban - közölte a Kreml szombaton a két vezető telefonbeszélgetéséről kiadott közleményben.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök és fehérorosz hivatali partnere, Aljakszandr Lukasenka kifejezték meggyőződésüket...","id":"20200815_Putyin_es_Lukasenka_biztos_benne_hogy_megoldast_talalnak_minden_problemara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712cf229-d521-4d4e-b925-98b5aa00849e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a2232a-6e82-440f-9661-38c3674be9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Putyin_es_Lukasenka_biztos_benne_hogy_megoldast_talalnak_minden_problemara","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:22","title":"Putyin és Lukasenka biztos benne, hogy \"megoldást találnak minden problémára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]