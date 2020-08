Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hatvan felé vezető oldalon történt a baleset, amiben három ember megsérült.","shortLead":"A Hatvan felé vezető oldalon történt a baleset, amiben három ember megsérült.","id":"20200814_baleset_m3as_godollo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df207e00-a221-4db6-933f-937bc055c47a","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_baleset_m3as_godollo","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:34","title":"Két autó ütközött az M3-ason Gödöllőnél, bedugult az autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főemlősök egyedszintű azonosításra képes mesterségesintelligencia-alapú rendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","shortLead":"A főemlősök egyedszintű azonosításra képes mesterségesintelligencia-alapú rendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","id":"20200815_foemlosok_egyedszintu_azonositasa_mesterseges_intelligencia_triai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f69e70b-0d0b-4f1c-b78c-9f945e86cc98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_foemlosok_egyedszintu_azonositasa_mesterseges_intelligencia_triai","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Állati dologra képes egy új mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ügyfelet két bank is elhajtott, mert élt a törlesztési halasztással.","shortLead":"Egy ügyfelet két bank is elhajtott, mert élt a törlesztési halasztással.","id":"20200814_Nem_kapott_babavaro_hitelt_mert_igenybe_vette_a_moratoriumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c9c6c2-4bbc-48a9-921a-bd624339f3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Nem_kapott_babavaro_hitelt_mert_igenybe_vette_a_moratoriumot","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:20","title":"Nem kapott babaváró hitelt, mert igénybe vette a moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, mekkora károkat okozott a magyar gazdaság teljesítményében a koronavírus: nagyot. 