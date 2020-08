Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel negyed évszázad után feltámasztott legendás amerikai terepjáró hamarosan hazánkban is kapható lesz.","shortLead":"A közel negyed évszázad után feltámasztott legendás amerikai terepjáró hamarosan hazánkban is kapható lesz.","id":"20200817_magyarorszagra_megis_jon_az_europaban_nem_forgalmazando_ford_bronco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d7987c-704f-4bc9-a9e6-b873181443be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201f578b-2fe4-4c7f-abcb-491a314115cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_magyarorszagra_megis_jon_az_europaban_nem_forgalmazando_ford_bronco","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:59","title":"Magyarországra mégis jön az Európában nem forgalmazandó új Ford Bronco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se kattintson gyanús oldalakra – vagy ha ilyen honlapon van, gyorsan tudatosuljon benne. Ehhez hasonló újdonság érkezik a Google Chrome böngészőbe is.","shortLead":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se...","id":"20200817_google_chrome_bongeszo_url_domain_nev_adathalaszat_internetes_csalas_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f09b48-5f2d-4ed5-b484-a17a1e218a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_google_chrome_bongeszo_url_domain_nev_adathalaszat_internetes_csalas_csalok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:03","title":"Kap egy hasznos újítást a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek.","shortLead":"A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek.","id":"20200817_bulgaria_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf96d26-591e-4efc-84a6-f00a59d24532","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_bulgaria_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:54","title":"Negyven napja tüntetnek Bulgáriában a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","shortLead":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","id":"20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b2d33-d565-4bb9-a963-a10bf98e1708","keywords":null,"link":"/elet/20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:02","title":"Két évig volt egy Lego-darab egy kisfiú orrában, mire kijött onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 2,6 kilométeres csövet kell építeni a termálvizes fűtéshez. A közbeszerzésnek nincs becsült ára, így csak utólag derül ki, mennyivel drágul a stadion.","shortLead":"Egy 2,6 kilométeres csövet kell építeni a termálvizes fűtéshez. A közbeszerzésnek nincs becsült ára, így csak utólag...","id":"20200817_dragul_a_puspoki_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f74949-a484-45c4-88c4-3808b6e6696b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200817_dragul_a_puspoki_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:54","title":"Tovább drágul a 13,4 milliárdos püspöki stadion Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb05e1-cf04-4f3d-a877-926b76341925","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Lilla írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200816_Egyutt_kell_elnem_onmagammal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79bb05e1-cf04-4f3d-a877-926b76341925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ac48c-088c-4090-9832-0214bf2ebc01","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200816_Egyutt_kell_elnem_onmagammal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:15","title":"Együtt kell élnem önmagammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df65770-916b-4018-9588-a4bf4479832a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb statisztikai adatok szerint kisebb a különbség az eltérő társadalmi rétegek háztartásainak felszereltsége között, mint ahogy arra a jövedelmi viszonyaik alapján számítani lehet.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai adatok szerint kisebb a különbség az eltérő társadalmi rétegek háztartásainak felszereltsége...","id":"202033_szegeny_kontra_gazdag_haztartasok_azotthonilegkondi_meg_kevesek_kivaltsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df65770-916b-4018-9588-a4bf4479832a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbda0-a119-4f8b-811b-7b422daa231a","keywords":null,"link":"/360/202033_szegeny_kontra_gazdag_haztartasok_azotthonilegkondi_meg_kevesek_kivaltsaga","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:00","title":"Szegény kontra gazdag háztartások: az otthoni légkondi még kevesek kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel félig komolyan, félig játékosan a kérdést a Leicesteri Egyetem kutatói. ","shortLead":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel...","id":"202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f436f-4e68-417a-8771-17bbffc5fd05","keywords":null,"link":"/360/202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:00","title":"Miből jönnek majd rá 200 év múlva, hogy 2020-ban koronavírus tombolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]