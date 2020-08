Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","shortLead":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","id":"20200818_szentes_vizilabda_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb6863-e5d8-4032-889f-78fe0e844a73","keywords":null,"link":"/sport/20200818_szentes_vizilabda_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:24","title":"Hiába a két negatív teszt, karanténba került a szentesi vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b16e5-49a0-4e7b-a121-4d6f89b1c532","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több új színész is bekerült a Vígszínház sikerdarabjába.



","shortLead":"Több új színész is bekerült a Vígszínház sikerdarabjába.



","id":"20200819_Kiszall_A_Pal_utcai_fiukbol_Vecsei_H_Miklos_uj_Nemecsek_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=183b16e5-49a0-4e7b-a121-4d6f89b1c532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed32205b-ec10-4f11-8442-381ad19888a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Kiszall_A_Pal_utcai_fiukbol_Vecsei_H_Miklos_uj_Nemecsek_lesz","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:22","title":"Vecsei H. Miklós kiszáll A Pál utcai fiúkból, új Nemecsek lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna. A hírszerző ügynökség csak a napokban oldotta fel a titkosítást a különleges és veszélyesnek tűnő eszközökről.","shortLead":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár...","id":"20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bf78b-5018-4bf3-90b5-c6084191839a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:03","title":"Levették a titkosítást, fény derült a CIA nagy álmára: atommeghajtású kémrepülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisméretű jég is hullhat az égből.","shortLead":"Kisméretű jég is hullhat az égből.","id":"20200818_Szerdara_is_orszagszerte_adtak_ki_figyelmezteteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a78c2-6276-47de-888d-969f6579dc2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szerdara_is_orszagszerte_adtak_ki_figyelmezteteseket","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:33","title":"Szerdára is országszerte adtak ki figyelmeztetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","id":"20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94bed6-17a2-4f77-8187-5daee7ad3b95","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:16","title":"Újranyit a Ludwig Múzeum augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e879cd7-5f19-4069-96ce-845dd6c8e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Demeter Ervin cége a Kisfaludy-pályázaton nyert.","shortLead":"Demeter Ervin cége a Kisfaludy-pályázaton nyert.","id":"20200818_Tokaji_apartmanjara_kapott_kozpenzmilliokat_a_borsodi_kormanymegbizott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e879cd7-5f19-4069-96ce-845dd6c8e2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f742e5e1-860c-4808-b064-2e61f9dc4ffa","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_Tokaji_apartmanjara_kapott_kozpenzmilliokat_a_borsodi_kormanymegbizott","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:17","title":"Tokaji apartmanjára kapott közpénz-milliókat a borsodi kormánymegbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba90b6-da52-469e-8c98-da6ffa4c4d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vértesszőlősön villámárvíz alakult ki, de Tatán is súlyos a helyzet. A tűzoltókat már 160 helyre riasztották három megyében. ","shortLead":"Vértesszőlősön villámárvíz alakult ki, de Tatán is súlyos a helyzet. A tűzoltókat már 160 helyre riasztották három...","id":"20200817_vihar_villamarviz_vertesszolos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aba90b6-da52-469e-8c98-da6ffa4c4d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dec824-9043-42b2-add8-234ed6535095","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_vihar_villamarviz_vertesszolos","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:07","title":"Vihar: eddig 160 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi operatív törzs intézményvezetői kérésre rendelt el augusztus 19-től látogatási és kijárási tilalmat a Pesti Úti Idősek Otthonában – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi operatív törzs intézményvezetői kérésre rendelt el augusztus 19-től látogatási és kijárási tilalmat a Pesti...","id":"20200818_Kijarasi_es_latogatasi_tilalmat_vezetnek_be_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2e9eb1-8364-4a17-af67-1ec0fc8e4a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Kijarasi_es_latogatasi_tilalmat_vezetnek_be_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:40","title":"Kijárási és látogatási tilalmat vezetnek be a Pesti Úti Idősek Otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]